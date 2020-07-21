الموهبة الجزائرية عادل عوشيش ينضم الى سانت إيتيان

ج.ن

أعلن نادي سانت إيتيان الفرنسي، تعاقده مع اللاعب الجزائري، عادل عوشيش، بعقد يمتد لـ3 مواسم في صفقة انتقال حر، بعد رفض تجديد تعاقده مع ناديه السابق باريس سان جيرمان.

وقال عوشيش في أول تعليق له بعد تعاقده مع سانت إيتيان: “أنا سعيد للغاية بالانضمام لنادٍ يملك قاعدة جماهيرية كبرى، أعتقد أنني قمت بالخيار الأفضل، وسأقدم أفضل ما أملك من إمكانات من أجل مساعدة الفريق على تحقيق أهدافه”.

وتألق اللاعب ذو الأصول الجزائرية مع منتخب فرنسا للناشئين في النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم، حيث سجل هدفا وأسهم بـ6 تمريرات حاسمة في المباريات التي شارك فيها مع “الديوك”.

المؤهلات التي امتلكها اللاعب الجزائري مكنته من حجز مكان في المنتخبات الفرنسية للصغار، فلعب لمنتخب أقل من 16 عامًا (10 مباريات).. ودوّن بقميص منتخب أقل من 17 عامًا على 14 هدفًا خلال 18 مباراة، أمّا منتخب أقل من 18 عامًا فقد زار شباك خصومه في مناسبتين.

عوشيش يأتي على رأس قائمة من اللاعبين أصحاب الجنسية المزدوجة الذين يستهدفهم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، إلى جانب كلا من الثنائي ريان شرقي وحسام عوار، اللذان يلعبان مع أولمبيك ليون، فضلا عن ياسين عدلي لاعب بوردو، وأيضا أمين غويري الوافد الجديد لنيس.

ويرشح العديد من الملاحظين في فرنسا عوشيش لأن يصبح واحدا من أبرز نجوم كرة القدم العالمية في الفترة القادمة، بحكم موهبته الكبيرة في صناعة وتسجيل الأهداف.