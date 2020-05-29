المومس و الشريفة

بقلم: الوليد فرج

إذا كان الثورة حركة شعبية اجتماعية يجسدها فعل حاد يروم إلى دفع الظلم وتغيير وضع فاسد , فلا نتصور أنها تستعمل وسائلا فاسدة ، فليس من المنطق أن نغير الفساد بالفساد , و لايمكن أن يولد من الفساد ضده , و الجزء بأصله يعرف .

يتغنى السذج عبر العالم , بمآثر الثورة الفرنسية 1789 , جاهلين حقيقتها الحمراء , و خلفياتها الحقيقية , التي لخصها (سكادر) في كتابه أمير الدم ، و هو بصدد الحديث عن بؤرة الثورة الأولى قصر الباليه رويال : لقد كان هذا القصر يشغل رجال الشرطة ، أكثر مما تشغلهم بقية المناطق في باريس كلها مجتمعة .

فماذا كان يجري في هذا القصر ؟

طفقت محافل الشرق الأكبر الماسونية (اليهودية) في فرنسا ، تصنع شبكاتها السرية و تعد للثورة على يد الدوق (دورليان) كبير ماسوني فرنسا ، الذي اختارته اليد الخفية ، ليكون الواجهة للثورة الفرنسية ، وبعد توريط صديقه (الماركيز ميرابو)، في وحل الدعارة .

بقي الدوق دورليان مشروع القائد المستقبلي الواهم ، ملفه نظيفا ، مما لا يتساوق مع خدمة مرحلة ما بعد الثورة ، لذا كلف مجددا المركيز الطيِّع في إسقاطه في دنس الخنى و العهر ، الذي يعتبر المركيز خبيرا فيه ، وكأن الدوق كان متشوقا لاستكشاف العالم الأحمر، فانخرط بكله في عالم الرذيلة ولم تمضي عليه أربعة سنوات حتى بلغت ديونه 800 ألف ليرة فرنسية ، ليجده المرابون اليهود فريسة سهلة ، و بدأوا يمدونه ، بالمعونات المالية وإغراقه في ديون لا قِبل له بسدادها ، لينتهي به المطاف إلى رهن كل ممتلكاته من أراضي و قصور ، بما فيها القصر الملكي المخصص له ، كضمان للديون بذمته ، مع توقيعه عقدا يتم بموجبه ، الإذن لدائنيه اليهود بإدارة أملاكه لتأمين السداد ويكون بذلك قد وقع في أسر الشيطان ، هنا يظهر على خشبة المسرح ، اليهودي الاسباني المتفسخ ، الذي عينته القوى الخفية كسنديك (مسيير مشرف) على أملاك الدوق دورليان ، وعلى قصره الملكي الباليه رويال ، وكان اسمه (شودرلوس دي لاكلوس) المعروف بكتابه العلاقات الخطرة ، وكان لا يرعوي بإعلان فسقه عبر كتبه الجنسية ، ليحول قصر الدوق المنكسر لأكبر دار فاحشة وتهتك .

بقي الدوق دورليان مشروع القائد المستقبلي الواهم ، ملفه نظيفا ، مما لا يتساوق مع خدمة مرحلة ما بعد الثورة ، لذا كلف مجددا المركيز الطيِّع في إسقاطه في دنس الخنى و العهر و الدعارة ، الذي يعتبر المركيز خبيرا فيه ، وكأن الدوق كان متشوقا لاستكشاف العالم الأحمر، فانخرط بكله في عالم الرذيلة ولم تمضي عليه أربعة سنوات حتى بلغت ديونه 800 ألف ليرة فرنسية ، ليجده المرابون اليهود فريسة سهلة ، و بدأوا يمدونه ، بالمعونات المالية وإغراقه في ديون لا قِبل له بسدادها ، لينتهي به المطاف إلى رهن كل ممتلكاته من أراضي و قصور ، بما فيها القصر الملكي المخصص له ، كضمان للديون بذمته ، مع توقيعه عقدا يتم بموجبه ، الإذن لدائنيه اليهود بإدارة أملاكه لتأمين السداد ويكون بذلك قد وقع في أسر الشيطان ، هنا يظهر على خشبة المسرح ، اليهودي الاسباني المتفسخ ، الذي عينته القوى الخفية كسنديك (مسيير مشرف) على أملاك الدوق دورليان ، وعلى قصره الملكي الباليه رويال ، وكان اسمه (شودرلوس دي لاكلوس) المعروف بكتابه العلاقات الخطرة ، وكان لا يرعوي بإعلان فسقه عبر كتبه الجنسية ، ليحول قصر الدوق المنكسر لأكبر دار دعارة في اوروبا .

تبقى غصت ثوراتنا الطاهرة شوكة في حلقهم لان ثوراتهم داعرة