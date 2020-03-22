الموظفين الذين سيضطرون إلى التوقف عن العمل سيتم دفع أجورهم بشكل عادي

أجبر الانتشار المقلق لوباء فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم العديد من البلدان على تسريح فئات معينة من الموظفين في بعض الأنشطة الاقتصادية والإدارية غير الأساسية للحد من انتشار الفيروس القاتل ولم تشذ الجزائر هي الأخرى عن القاعدة باتخاذ قرارات مماثلة.

وأوضح الوزير اليوم الأحد خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير” الذي تبثه القناة الإذاعية الثالثة، أن هذا القرار الاستثنائي تم اتخاذه لتجنب تركيز الأفراد في نفس المكان وبالتالي تجنب الانتشار الواسع للفيروس.

وأشار إلى أن الإجراء لا يعني تجميد كامل لأنشطة البلاد. حيث أن القطاعات ذات الطبيعة الإستراتيجية ستستمر في العمل بشكل طبيعي.

ومن بين فئات الأفراد الذين سيستمرون في ممارسة نشاطهم ، ذكر الوزير أولئك الذين تم تعبئتهم في المؤسسات الصحية ولكن أيضًا المسؤولين عن الأمن العام ، و بعض الإدارات مثل إدارات البريد و الجمارك و الضمان الاجتماعي وخدمات التنظيف.

وفي السياق أشار الوزير إلى أن جميع الموظفين الذين سيضطرون إلى التوقف عن العمل سيتم دفع أجورهم بشكل عادي ، على النحو المنصوص عليه في المرسوم الرئاسي المنشور لهذا الغرض.

وفيما يتعلق بالمتقاعدين “الأكثر عرضة للإصابة بالمرض” ، أكد أن التسهيلات ستسمح لهم بدفع معاشاتهم دون الحاجة إلى التنقل مضيفا أن الرقم المجاني 3011 سيحدد الإجراءات التي يجب إتباعها من أجل تحصيلها