الموزعون يتحدون وزير التجارة ويرفضون تزويد المحلات بالحليب

أعلن عدد من موزعي الحليب، اليوم الإثنين، توقفهم عن العمل ، رافضين تزويد المحلات بمادة الحليب المدعم عبر عدد من الولايات، على خلفية تصريحات وزير التجارة القاضية بضرورة بيع المادة بسعرها القانوني 25 دج.

ويأتي هذا حسب ما كشف عنه رئيس اللجنة الوطنية لموزعي الحليب، أمين بلور، جراء قرار الوزير الذي لم يراعي هامش الربح لهؤلاء.

وأوضح بلور أنه يتعين على الوزارة الوصية رفع هامش ربح موزعي الحليب، لأن ما يتقاضونه حسبه يتم صرفه على سائق الشاحنة وملأ خزان البنزين.

وأكد محدثنا أن موزعي الحليب مستعدون للتصعيد ووأنهم عازمون على شل عملية التوزيع إن لم يتم الاستجابة لمطالبهم وإعادة النظر في القيمة الممنوحة لهم.

وحسب ما كشف عنه أمين بلور في حديثه، فإن الولايات التي مستها الحركة الاحتجاجية التي يقودها الموزعون اليوم هي كل من وهران، مستغانم، بلعباس، سعيدة، تيبازة، المديةوالشلف.