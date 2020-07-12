“الموب” تتلقى صفعة جديدة من “الفيفا”

ج.ن

سلطت لجنة المنازعات، التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، عقوبة منع فريق مولودية بجاية من الإستقدامات، عقب الشكوى التي أودعها اللاعب المالي، والذي طالب بدفع مستحقاته المالية المتعلقة بالرواتب الشهرية، التي لم يتحصل عليها منذ أن غادر النادي تجاه وفاق سطيف، وأعلنت ذات اللجنة، بأن “الموب” ممنوع عليها تسجيل أو استقدام لاعبين جدد، لثلاثة فترات انتقالية متتالية للاعبين، مشترطة على النادي البجاوي دفع مستحقات اللاعب مقابل رفع هذه العقوبة، وسبق أن تلقت إدارة مولودية بجاية مراسلة من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بخصوص الحكم النهائي في القضية المتعلقة بتحويل اللاعب البنيني جاك بيسان، خلال فترة التحويلات الشتوية لموسم 2018 /2019، من أجل المطالب بدفع مبلغ 9 آلاف أورو للملعب التونسي، في آجال قدرها 45 يوما، وإلا سيتم خصم النقاط التي قد تكون عواقبها وخيمة على النادي البجاوي، حيث أن الفصل النهائي في القضية، يتوجب على مسيري مولودية بجاية التكفل بهذا المشكل في أقرب وقت ممكن، والعمل على إيجاد الحلول اللازمة من أجل تفادي هذه العقوبات.