المواطن يحتضن مشروع الجزائر الجديدة

بقلم قرار المسعود

إن السلطة المنبثقة من رحم وثبة أثنى عشر ديسمبر ألفين و تسعة عشر،وضعت على عاتقها رهان مشروع الجزائر الجديدة. في وقت لم يكن المواطن في نفسية تسمح له الاقتناع بسهولة بالمنهاج الجديد المزعوم تجسيده من طرف السلطة تحت شعار ” التزاماتي الـ 54 لبناء جمهورية جديدة” ، نتيجة ما عاشه من قبل، من هبوط و منكر و موالاة و محاباة و تضليل و قهر لمسيرته كمواطن في عهد الفخامة و التسيير المنفرد بالأمس القريب.فهذا ما جعله متردد و مشكك و غير مؤمن.

سرعان ما أغرت المواطن وعود والتزامات الرئيس المنتخب من طرف الحكومة الفتية و انتشرت و نمت في المعمورة و بدء يتعود عليها ويعمل بها (إصلاح العدالة -بناء مجتمع مدني حر- تعزيز الديمقراطية التشاورية – تثمين الإنتاج الوطني – إصلاح عميق لنضام الضريبي – رفع القدر الشرائية للمواطن – جعل الجامعة إطار للتعليم و التنمية و الإبداع – ضمان حصول جميع المواطنين على الصحة النوعية – حماية الجالية الوطنية في الخارج – ترقية صناعة الدفاع الوطني – إلخ من الرهانات التي تزداد بحكمة و تبيان.

فرغم جائحة كورونا فيروس 19 الذي في نظر البعض أنه تسبب في نقص من الوتيرة الواعدة. إلا إنني رأيته في شكل تنبيه و نهوض و تلاحم المجتمع المدني بأسره في كل المجالات ( بالتضامن والإبداع العلمي و الأمني و التوعوي) والمرافقة في بناء الدولة التي يراهن عليها كل وطني و هذا هو المهم قبل الأهم.لأن الوعي و التفاهم والحرية في المجتمع وفعل الخير و التلاحم و الإيمان بأولي الأمر من الركائز الأساسية التي تبنى بها كل دولة، و قد نشر لي موضوع بعنوان “وهل وباء كورونا نقمة ؟ في هذا المنوال.

فهبة المواطن و إخلاصه و تفانيه لبلده، يزيده لا محالة فخرا واحتراما و تقديرا ويدفع الجزائر الجديدة للثبات والكفاح و الصمود ضد كل من تسول له نفسه فعل سوء لها.فمؤازرة و مناصرة الحاكم،أصبح فرض عين علينا ما دام في هذا الاتجاه و المنهاج. من اجل الدفع بها إلى التقدم و الازدهار و فرض مكانتها بين الأمم، فبهذا الدعم المفروض في الحقيقة يرقى الوطن إلى مصف الدول المرموقة و المسموعة في كل توازنات القوى العالمية.