المهندس المدني المعتمد بين التشريع و الواقع

بقلم: جمال الدين موفقي

من المعلوم ان تدخل المهندس المدني و إن لم يكن اسمه كذلك إلا بعد الحرب العالمية الثانية، كان له أثر كبير و عظيم منذ القدم في بناء الأوطان و المدن بل و الحفاظ عليها من الكوارث الطبيعية كالزلازل بصفة خاصة و الفيضانات، فالخوض في هذا المجال واسع جدا بالنسبة للمهندس المدني نفسه قبل غيره، فمن هو المهندس المدني في نظر العامة و الخاصة الذين لا يفهمون دوره الأساسي في حلقة البناء؟

المهندس المدني هو ذلك المتدخل الذي يقوم بدراسة بناية ما أيا كان شكلها انطلاقا من تصميم على بياض يقوم به المعماري، فيقوم المهندس المدني بحساب جميع الحمولات الثابتة التي تؤثر على البناية و المتمثلة في أوزان العناصر الخرسانية المكونة لهذه البناية و كذلك الحمولات المتغيرة ككل ما هو مُستعمل داخل الهيكل من اثاث و قاطنين، و يضاف لهذه الحمولات حمولات أخرى اكثر تعقيدا تخضع لقوانين فيزيائية محضة ألا و هي الحمولات المتغيرة الناتجة عن الرياح و الثلوج و لعل من أهمها الحمولات الناتجة عن الزلازل و التي لها تأثير بالغ قد يكون كارثي على القاطنين و البناية على حد سواء.

بعد إدخال كل هذه الحمولات الثابتة و المتغيرة على الهيكل يقوم المهندس المدني بترجمتها إلى قوى مؤثرة يستطيع من خلالها حساب كميات الخرسانة و أبعادها و كذلك كميات التسليح التي يجب قولبتها مع الخرسانة استنادا على نظريات ميكانيكية تستند اساسا على مقاومة العناصر ليصبح لدينا ما يسمى بالخرسانة المسلحة و هو بمثابة العظام في جسم الإنسان.

لقد تم أخيراً حساب الهيكل الفوقي و قد يظن البعض أن المهندس المدني يستطيع أن يضع قلمه و يطفئ حاسوبه ! ليس بعد.

فالهيكل السابق يجب أن تكون له أساسات ليعتمد عليها تكون على أرضية البناء، هنا يبحر المهندس المدني في العالم الجيوتقني و ميكانيك التربة التي تعتبر من أعقد العلوم نظرا لطبيعة الأرض التي تحمل هذا العالم، بعد تجارب عديدة يستخلص منها المهندس المدني معلومات يستطيع من خلالها أن يقوم بحساب أساسات مختلفة جدا بقدر درجة تعقيد المشروع و أهميته.

بعد شرب كوب من القهوة يقوم المهندس مرة أخرى بحساب كميات جميع العناصر المكونة للهيكل باختلاف وحداتها كالحجم و المساحة و الطول و الوحدات و غيرها من العناصرالتي لها صلة بالهيكل و الخارجة عنه كالتسطيحات الكبرى مثلا اذا كانت الأرضية المخصصة للبناء لها تضاريس معقدة للمساهمة في تقدير كلفة المشروع.

ثم ينتقل إلى شق آخر من علوم الهندسة المدنية ألا و هو الطرق و الشبكات المختلفة التي يجب أن تُربط مع المشروع لتزويدة بالماء و الكهرباء و الغاز و كذلك صرف المياه المستعملة عنه في شبكات معقدة بأقطار مختلفة و قد يبدو الأمر سهلا نوعا ما في هذا المقال إلا أنه أكثر إذا اخذناه من منظور علمي فالطريق و الشبكات المختلفة هي بمثابة العروق في الجسم.

قد يظن القارئ أن مهام المهندس المدني قد انتهت، ليس بعد لأنه يتوجب عليه هذة المرة حمل الآلة الطوبوغرافية و تحديد نقاط المحددة للبناية و كذلك تعليم نقاط الهيكل الارضي للمشروع ليتسنى البدء في التسطيحات.

الجلوس في المكتب وراة شاشة الكمبيوتر محاط بكتب تخصص الهندسة المدنية قد لا ينفع الآن !

لأنه يتوجب على المهندس المدني لبس الخوذة البيضاء و السترة الصفراء و المغامرة في عالم قد يودي بحياة البعض أحيانا، بعد نسخ المخططات التقنية النهائية و خوض معارك مع الجهات المختصة للرقابة التقنية من أجل تصفية الدراسة التقنية من أية شوائب و أخطاء ناجمة عن سوء حساب مثلا من شأنها أن تحدث اختلالات في الهيكل و تعليم المشروع طوبوغرافيا إن صح القول، يسافر المهندس المدني إلى الورشة أين تجري أحداث حرب انجاز المشروع ليقوم بمتابعة أشغال انجاز العناصر الخرسانية الأرضية كالأساسات و العلوية كالاعمدة و الروابط و الجدران الحاملة لتكون وفق المخططات التقنية المدرسة و الصادق عليها، ليأتي بعد كل هذه الكفاح دور المعماري الذي يجد فكرته قد تجسدت على أرضية الواقع و بدأت تظهر ملامحها للعيان فيقوم هو الآخر بمتابعة أشغال العناصر الثانوية و هي عبارة عن كل ما تبقى من المشروع عدى الهيكل الخرساني لأن لهذا الأخير الخبرة الكافية في انتقاء جودة و نوع و ألوان و حتى ماهية العناصر المستعملة.

و يتحقق الحلم بعدما كان رسما على بياض !

هذا فيض من غيث و قطرة من مطرة لأن مجال الهندسة المدنية واسع قد يسيل الكثير من الحبر فكل ما ذُكِر آنفا كان من وجهة النظر العلمية و التقنية المحضة ، اما الجانب القانوني الذي ينظم هذه المهنة النبيلة التي من شأنها الحفاظ على الأرواح التي تقطن البنايات فثقيل بقدر الخرسانة التي يدرسها المهندس المدني و جلي بقدر وجود المشروع على أرضية الميدان بعد العدم.

الكلام عن القوانين التي تنظم مهنة المهندس المدني المعتمد من طرف الوزارة الوصية قد يطول و يضيق النطاق بحصره و يكفينا فقط ذكر تعديل المادة 55 من قانون 04-05 الذي كلف الجزائر أرواح تفوق 2000 ضحية و 10.000 جريح و خسائر فاقت 16 مليار دولار لإعادة إعمار مدنية بومرداس و ضواحيها بعد زلزال 2003، حيث استدعت الجهات المعنية خبراء دوليين أكدوا على ضرورة اقحام المهندس المدني في حلقة البناء بعدما لاحظوا غيابه او تغييبه إن صح التعبير، فسُنَّ القانون و أصبح تدخل المهندس المدني المعتمد ضروري كمستشار فني في مجال تدخله تحت عقد إدارة مشروع الأمر الذي يجعله على علاقة مباشرة مع صاحب المشروع لا غير، ليأتي بعد ذلك المرسوم الرئاسي 15-247 الذي أنهى الجدال و حفظ للمعماري فكرته و تصميمه و بين مجال تدخله و أصبحت مسابقات الإشراف على الإنجاز تضم المعماري و المهندس المدني المعتمد تحت طائلة تجمع مؤقت في ميدان الدراسة و المتابعة و كل استشارة فنية أو مسابقة للدراسة أو المتابعة لا تكون تحت طائلة تجمع مؤقت فهي غير قانونية بالمرة و لكن…

قد يتعجب القارئ إذا علم ان الأمر بقي على ما هو عليه منذ زلزال 2003 و لم يتغير شيء بحيث بقىي المهندس المدني المعتمد مهمش و مقصى و مغيب من طرف جهات ترى مجال الهندسة المدنية غنيمة لا تهم بقدر صاحبها ما يكرس بطريقة مباشرة للرداءة و البريكولاج و يهين من قيمة و كرامة إطارات الجزائر التي أنفقت الأموال لتكوين و لصناعة المهندسين المدنيين !

و بوادر هذا التهميش رآه الجميع و لا يزالون يرونه خاصة عند استلام المشاريع و توزيعها على المواطنين، فبعد حلم طويل لاستلام شقة العمر يتفاجأ المواطن البسيط و يسقط القناع و تظهر الكوارث و هو لا يعلم اسباب ذلك لتفتح أبواب الجحيم على الوزارة و الحكومة و تداس المصداقية و تهدر الأموال مرة أخرى في أروقة المحاكم.

فهذا العالم بكل تعقيداته ما هو إلا تراكم عناصر بسيطة فيما بينها و المهندس المدني المعتمد ليس البتة بالعنصر البسيط اذا ذكر مجال البناء.

فهل يجب أن يضرب زلزالا آخر الجزائر لتُسنَّ القوانين و يُفرض اسم المهندس المدني المعتمد من جديد بعدما هُمِّش و اُقصِي ؟

هل أرواح و أموال و أملاك الجزائريين رخيصة إلى هذا الحد و الزلزال هو الكفيل فقط لتبيين قيمتها ؟

المهندس المدني المعتمد صاحب مكتب دراسات مستشار فني بقوة العلم و وزن النصوص القانونية و بديهية المنطق فمن قال غير ذلك وجب إعادة تكوينه من جديد.