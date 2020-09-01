المهاجم الإيفواري كوامي يقترب من اتحاد العاصمة

ج.ن

اقترب المهاجم الإيفواري كوامي ألفونس ياو المدعو (فونسينيو) من الامضاء لصالح اتحاد العاصمة خلال الميركاتو الصيفي الجاري تحسّبا للموسم الكروي الجديد.

ويعتبر فونسينيو الشقيق الأصغر للاعب الدّولي الإيفواري “جيرفينيو” النّاشط بنادي بارما الإيطالي والذي حمل أقمصة أكبر الأندية الأوروبية كروما الإيطالي وآرسنال الانجليزي.

وكشف فونسينيو أنّه في اتصالات متقدّمة مع المدير الرياضي للاتحاد عنتر يحي، وأنّ تفاصيل صغيرة تفصله عن تقمّص ألوان الفريق، حيث صرّح لصفحة الاتحاد في “الفايسبوك” قائلا: “نعم، أنا في اتصالات متقدمة مع اتحاد العاصمة وأتمنى أن احمل ألوان الاتحاد الموسم القادم”، وأضاف اللاعب أنّه التحاقه بالفريق قد يرسّم خلال الأيام القليلة المقبلة “هناك إمكانية ترسيم الأمور خلال الأسبوع المقبل”.

للإشارة، يشغل اللاعب فوسينيو صاحب 23 عام منصب جناح أيسر ويمكنه اللعب على الجهة اليمنى أيضا، وينشط حاليا في فريق ويليامس فيل الإيفواري، ولعب هذا الموسم 10 مباريات قبل أن يصاب ويغيب إلى غاية نهاية الموسم، أما دوليا فقد شارك اللاعب مع المنتخب الايفواري لأقل من عشرين عاما، وحسب المتابعين فإن اللاعب يمتاز ببنية مورفولوجية جيدة حيث يبلغ طوله 1.82، كما تكمن قوته في الارتقاء الجيد والقوة البدنية.