المنظمة العالمية للسياحة تشيد بالتجربة الجزائرية في الحد من انتشار كورونا

الأولىالوطني
عن وافي مهاجري 73

أشادت المنظمة العالمية للسياحة، اليوم الأربعاء، بتجربة الجزائر في الوقاية والحد من انتشار وباء كورونا المستجد.
وفي بيان لها، ثمنت المنظمة العالمية للسياحة، الهبة التضامنية الكبيرة التي بادر بها المتعاملون والفاعلون في مجال السياحة والفندقة من خلال تسخيرهم لكل الإمكانيات المادية والبشرية لتنظيم عملية الحجر الصحي الاحترازي بالمؤسسات الفندقية العمومية والخاصة لفائدة المواطنين الذين تمَّ إجلاؤهم من الخارج.

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