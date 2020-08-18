المنظمة الخاصة من النشأة إلى الاكتشاف

بقلم الطالب جلاب حسين/ جامعة العربي التبسي تبسة.

لقد كان لنشاط الاتجاه الاستقلالي جهود مضنية في بلورة الكفاح المسلح منذ نهاية ثلاثينيات القرن الماضي ونتيجة لذلك كللت مساعيه بميلاد المنظمة الخاصة سنة 1947والتي سعت في تنشيط العمل العسكري من خلال تلك العمليات التي قامت بها قبل أن يتم اكتشاف أمرها من طرف السلطات الاستعمارية الفرنسية.

البوادر الاولى لبدايات العمل الشبه عسكري:

أشارت كتابات المؤرخ العربي الزبيري أن بروز العمل العسكري كانت بداياته مع حزب الشعب الجزائري عند عقده مؤتمرا في يوم 24/07/1938 تقرر بإجماع الحضور على تأسيس لجنة خاصة بالتكوين العسكري أطلق عليها (اللجنة الخضراء) والتي بدورها كونت ( لجنة شمال إفريقيا للعمل الثوري ) حيث اختارت مجموعة من الأعضاء على رأسهم محمد طالب و أرسلته إلى برلين قصد التدرب على استعمال الأسلحة استقبلت هذه المجموعة من طرف السلطات الالمانية وأولت لها عناية كبيرة لكنها أرجأت البت في موضوع التسليح الى ما بعد الحرب العالمية ، وبذلك فضلت اللجنة انهاء العلاقة معها .ليتولي وجهتها نحو ايطاليا التي لم يكن موقفها اكثر التزاما مع مسألة تحرير شمال افريقيا ورغم كل ذلك الإ أن بعض مسؤولي اللجنة امثال بلقاسم راجف وسي جيلالي فضلوا الاستمرار في المحاولة والاستفادة من دول المحور رغم معارضة رئيس الحزب مصالي الحاج لفكرة التعاون مع الألمان وإقدامه وهو سجين على فصل أعضاء هذه اللجنة . كما ظهرت منظمتان سميتا بمنظمة الشباب و منظمة الجيش الثامن اللتان كانتا تدعوان الى عدم الالتحاق بصفوف الجيش الفرنسي قبل ان تتضافر جهودها لتأسيس منظمة عسكرية تكون قادرة على رفع لواء الكفاح المسلح ، وبناء على شهادة محمد يوسفي فقد تأسست منظمة شباب بلكور سنة 1942_1943وذلك بتحريض من محمد بلوزداد وقد امتازت بقدرة التنظيم والهيكلة و اعتبرت الملجأ الآمن للمضطهدين السياسيين والممر الافضل الذين سيقاومون الاستعمار وكان من بين هؤلاء المناضلين كل من :أوعمارة رشيد ،الحاج شرشالي ،احمد محساس ،امحمد يوسفي ؛حمودة لعراب واخرون . كما أنها ضمت العديد من التنظيمات كمنظمة النساء الجزائريات للملاجئ و الفرق المسرحية والرياضية والموسيقية أما الكشافة الإسلامية فقد كانت رصيدها وطاقتها ،وكانت لها صحيفتين صحيفة شهرية و نشرة اسبوعية و لأجل ذلك كلفت وحدة الصدام الخاصة بها بالاستلاء على اجهزة خاصة بالطبع من دور الطباعة بالعاصمة ومع حلول سنة 1944 قرر قادة هذا التنظيم الاستلاء على بعض الأسلحة الخفيفة من المعسكرات الانجليزية _الامريكية بمشاركة كل من احمد محساس و محمد يوسفي كللت هذه العملية بالنجاح والاستلاء على مسدسات وقنابل يدوية وعدد من الرشاشات ونفذت عملية اخرى سميت بعملية الاسترداد حصلت فيها المنظمة على شاحنة امريكية قادها المناضل محمد خميسة .

تأسيس المنظمة الخاصة 16فيفري 1947

وبخصوص هذه المسألة وبناءا على ما ورد في كتابات المؤرخ محمد حربي فإن التأسيس الفعلي يعود الى القرارات المنبثقة عن المؤتمر الاول لحزب حركة انتصار للحريات الديمقراطية في 16 فيفري 1947،ومنذ ذلك باشر رئيسها محمد بلوزداد بمعية الامين دباغين و حسين ايت احمد و بوقادوم العمل في تهيئة البنى الأساسية لهذا التنظيم ونتيجة لذلك عقد اول اجتماع للمنظمة الخاصة بحضور ثمانية اعضاء وهم بلوزداد ،ايت اخمد ،بلحاج حيلالي ،بوضياف رقيمي ،محساس ،ماروك وقد حددت من خلاله خطة العضوية لتكوين العسكري وهيكلة المنظمة وتسطير برنامج عملها ،وحسب شهادة عيسى كشيدة فإن هيكلة المنظمة الخاصة كانت بمثابة عنقود العنب اذ كانت كل مجموعة تضم ثلاثة افراد ،والفصيلة بدورها تضم ثلاث مجموعات ،وتشكل كل ثلاث فصائل بما يسمى المفرزة ،اما عن التنظيم القيادي للمنظمة الخاصة في البداية وبناء على ما ذكره مصطفى هشماوي فقد كانت كالتالي : محمد بلوزداد المفتش العام وبالحاج الجيلالي مدرب عسكري وكلف محمد يوسفي بقسم الاتصالات والارسال . أما عن البنية الداخلية للمنظمة الخاصة فيذكر أحمد محساس على أنها كانت تقضي الصرامة والدقة وفقا لشروط والمبادئ التي انبثقت عن أول اجتماع لهيئة الأركان. وقد عرفت قيادة الأركان للمنظمة السرية ثلاثة تعديلات اساسية بفعل تغيير القائد محمد بلوزداد الى غاية ماي 1948 عندما اشتد به المرض ليخلفه حسين ايت احمد الذي عزل بسبب ما عرف بالأزمة البربرية سنة 1949 من طرف الحزب ليترأس التنظيم أحمد بن بلة الى غاية اكتشاف تنظيمها سنة 1950. أما عن الاستراتيجية العسكرية للمنظمة الخاصة وبناء على ما تضمنته مذكرات حسين أيت أحمد والتي يذكر فيها “بعد احداث ماي 1945استبعدنا مشروع الانتفاضة ولم يبقى لنا سوى طريق واحد هو اللجوء لحرب المقاومين التي ستكون لها اشكالها الخاصة في الأرياف والمدن ، وبعد أن أصبحت عضو في هيئة اركان المنظمة الخاصة حملت كل وثائقي وأخذتها عند بلحاج جيلالي وكان من بينها مجموعة من الكتب الخاصة بالحرب الثورية أهمها -كتاب في الحرب لكلاوس ويتز ،اضافة الى مقتطفات من كتب ماركس وإنغلز قام بنشرها الحزب الشيوعي الفرنسي، وكتاب أمريكي نقدي وهجائي عن حرب العصابات وكذلك كتاب قديم حول الانتفاضة الايرلندية ، وآخر حول فشل محاولة ثورة الهند الصينية في الثلاثينات وكانت ضمن الوثائق مجموعة من الجرائد والمجلات وفضلا عن ذلك كان أحمد مزغنة يسلمني باستمرار كل الوثائق التي كان يتحصل عليها بكونه نائب في لجنة الدفاع الوطني في البرلمان . كنت أقرا بتمعن كل ما له علاقة حول الميزانية العسكرية والمحاضر الخاصة بالعمليات العسكرية في الهند الصينية ومن خلال هذه الكتب والوثائق قمنا بتحضير كتاب عسكري يخص استعمال السلاح والمتفجرات والمبارزة الفردية و بعض المبادئ في التكتيك الحربي للعصابات كغلق الطرق والغارات .وبناء على تقرير حسين أيت أحمد الذي قدمه أثناء الاجتماع الموسع للجنة المركزية بزدين فقد اتسمت الاستراتيجية العسكرية للمنظمة الخاصة بضرورة الاعتماد على أسلوب الحرب الثورية في الكفاح المسلح.

بناءا على هذه الاستراتيجية فقد قامت قيادة هيئة الأركان بتنفيذ العديد من العمليات جسدتها على أرض الواقع كان من أهمها :الهجوم الذي قام به سويداني بوجمعة على منجم الرخام في فلفلة بسكيكدة ،كما تمت مهاجمة بريد وهران في 05أفريل1949 اين تم السطو على مبلغ 3ملايين و170ألف فرنك فرنسي قديم . اما العملية الأخرى تمثلت في تفجير النصب التذكاري للأمير عبد القادر بمعسكر الذي شيده الحاكم العام نايجلان نفذها كل محمد يوسفي و محمد أعراب ،بالإضافة الى تنفيذ عمليات أخرى مست اعوان الإدارة الاستعمارية الفرنسية.

الإرهاصات الأولى لاكتشاف المنظمة الخاصة :1948-1950

بناء على ما دونته الكتابات التاريخية المتنوعة فقظ تباينت الآراء حول قضية اكتشاف المنظمة الخاصة حيث يرى المجاهد عمار بن عودة على ان البدايات الأولى لاكتشافها طرف المخابرات الفرنسية ترتبط بعملية سويداني بوجمعة التي هاجم فيها منجم الرخام بسكيكدة ونتيجة لذلك التحق بعض الأخوة من النظام في عزابة وسكيكدة بالجبل حتى لا يلقى عليهم القبض أما أحمد بن بلة ومحمد يوسفي فيؤكدان على أن حقيقة الاكتشاف تعود الى عملية بريد وهران حيث استعمل منفذوا الهجوم حقيبة قديمة سقطت منها قطعة صغيرة كانت بمثابة الدليل لدى الباحثين الذين جمعوها كوسيلة إثبات ،ونتيجة لذلك تم مواصلة التحقيقات حيث عثر أحد ضباط الشرطة القضائية خلال حملته التفتيشية لمنزل أحد مناضلي الحزب على حقيبة قام بمصادرتها ،وفي محاولته لفتحها وجد صعوبة اعترضته تمثلت في غياب قطعة الزر وبذلك تذكر وسيلة الإثبات التي اشتغل عليها قبل شهور ليتأكد أن العملية قد دبرت من طرف حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية ” أما عمر بوداود فيذهب عكس ذلك حيث يرى أن المدرب العسكري للمنظمة الخاصة عبد القادر جيلالي هو من قام بكشف ذلك للأجهزة الامنية سنة 1950 وحسب شهادة الطيب مسلم قائد المنظمة الخاصة في تبسة التي نقلها الباحث عبد الوهاب شلالي في كتابه “فانه تم اكتشاف نشاط شبه عسكري بالحروش بسكيكدة وذلك خلال اجتماع عقده مناضلي تلك الجهة في مقبرة القرية لتدارس مضمون كراسة التدريب الشبه عسكري فخرج عليهم فجأة شرطي فرنسي فما كان منهم إلا ان فروا من أمامه تاركين الكراسة التي تحتوي على شرحا وافيا عن حرب العصابات وكيفية تطبيقها”.

وقائع ومجريات اكتشاف المنظمة الخاصة 18_مارس 1950

أما حيثيات اكتشاف المنظمة الخاصة في تبسة 18مارس 1950 فيضيف الطيب مسلم انه التقى مع ديدوش مراد بشارع بني ميزاب بتبسة وطلب منه إلغاء عملية اختطاف عبد القادر خياري لكنه رفض بسب فوات الأوان فالمجموعة المتكونة من (من عمار بن عودة ، إبراهيم عجامي ،عبد الباقي بكوش ، محمد بن زعيم) قد نصبت له بمعية رفيقه المناضل الهادي مضوي كمينا و اين تم استدراجه عند نصب تذكاري فرنسي يعرف باسم ضحايا الحرب بعدما اجتاز به مسلكا يمر بمكمن المجموعة حيث تعرض عبد القادر خياري لضرب بآلة حادة أفقدته توازنه ثم جرته المجموعة الى السيارة لكنه سرعان ما استرد وعيه وتصدى لهم سيما انه كان يحسن فن الملاكة فاستغل رحيم الفرصة للفرار لكنهم لحقوا به وحاولوا تخذيره بمادة كلوروفورم لكنهم فشلوا في السيطرة عليه وفي خضم هذا شاهد أحد المعمرين العراك فقام بتدوين رقم لوح السيارة ولما رآه رحيم صاح انقضوني (بالفرنسية )خافت الجماعة ان يكتشف امرها وانسحبت على جناح السرعة الى صوب قرية وادي الزناتي عبر طريق عين البيضاء ولما وصلوا أختبأوا عند أحد مسؤولي التنظيم المحليين وفي أثناء ذلك مرت دورية لشرطة فشاهدت السيارة المبلغ عنها من طرف أمن تبسة ليتم توقيفهم باستثناء ديدوش مراد الذي ظل في المنزل ولم يبرحه. وأثناء التحقيق معهم كشفوا عن اسماء رجال المنظمة الخاصة في كل من تبسة ،عنابة. ووادي الزناتي وبنجاة عبد القادر خياري اتجه مباشرة الى محافظة الشرطة .” ويشير نور الدين سواعي قائد سابق لأحد أفواج المنظمة الخاصة بتبسة انه سأل عبد القادر خياري بعد الاستقلال عن ما صرح به لشرطة فأجابه قائلا “أنه أخبرهم ان اناسا مجهولون هاجموه وانه احس بالدوران والغثيان ” اما ما ورد في التقرير الامني لشرطة الاستعلامات بالجزائر :فإن السيد عبد القادر خياري المدعو رحيم صرح لشرطة تبسة بعد خروجه من المستشفى وتلقيه الاسعافات الأولية “انه بعدما قدر الموقف ،دافع عن نفسه الى اخر طاقته حيث ظن أنه سيقتل من قبل مختطفيه واعتبر من دون شك أنهم ينتمون لحزب مصالي ” كما أكد السيد سعد السعود أحمد شاوش في شهادته التي نقلها الباحث عبد الوهاب شلالي “بأنه قام باستفسار عبد الرحيم خياري بعد الاستقلال بشأن قضية تبسة فأخبره ” انه طلب الانضمام إلى صفوف المنظمة الخاصة عند نشأتها ،لكن طلبه قوبل بالرفض فاغتاظ من ذلك كثيرا لأنه كان يضطلع بمهمة سكريتير في قسم حزب حركة الانتصار بالمدينة ولما أستفسر عن سبب رفضه أخبروه أن ذلك بسبب ضعف بصره حيث كان يضع نظارات طبية ” ويؤكد السيد عمار بن تومي بأن بن زعيم وعجامي قد أقرا بعد اعتقالهما وإخضاعهما للتعذيب بكل ما يعرفانه من وقائع و أكد بن زعيم انه قدم لمحافظ لاكوست اعترافات عن المنظمة الخاصة سمح له بتنفيذ اعتقالات واسعة النطاق عبر التراب الوطني و بناء على الكتابات والشهادات التاريخية التي قدمها كل من عمار تومي و الطيب مسلم ونور الدين سواعي والسيد سعد السعود وتصريح عبد القادر خياري لمكتب شرطة الاستعلامات نستنتج ان عبد القادر خياري المدعو رحيم لم تكن له أي علاقة وأي انتماء للمنظمة الخاصة ولا بقضية اكتشافها سوى أنه أدلى بتصريحات ضد حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية لأنه اتخذ موقف مماثل لموقف د. الأمين دباغين ضد سياسة مصالي الحاج واستقال مثله سنة 1949.