المنظمات الطلابية ترفض الإجراء

أطلقت العديد من المنظمات الطلابية نداءا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بصفتهم شركاء اجتماعيين يناشدون مراجعة قراره الهادف إلى تطبيق التعليم للفصل الثالث عن طريق الانترنت ، لتدارك دروس الفصل الثاني بعد توقف الدراسة نتيجة لجائحة الكورونا.

هذا وأشار بن خالد عبد القادر عضو المكتب الوطني للرابطة الوطنية مكلف بالشؤون الاجتماعية للطلبة في تصريح للوسط أن إقدام الوزارة على هذا الإجراء بدون أخذ رأي الشركاء الاجتماعين هو ذر للرماد وأنها لم تتعظ من التجارب السابقة الفاشلة ، وعلى رأسها تسجيلات الماستر ، وطريقة صب النقاط بتقنية ” البروغرس “التي جعلت كل من الطالب والأستاذ ضحايا على حد سواء وخلفت ضحايا لهذه التقنيات ، خاصة في ظل انعدام التكنولوجيا والتكوين ، فعيب على جامعة لاتعلم الطالب تقنيات المعلوماتية وتفرضها عليه ، ضف إلى ذلك ضعف الانترنيت وانعدامه خاصة في المناطق النائية ما يجعل طلبتها محرومون من الدروس خاصة في ظل الحجر الصحي ومنع التنقل وهو ما سيكلف الطلبة غاليا في حال تعنت الوزارة في استمرار التعليم عن طريق الانترنيت التي كثيرا من الطلبة وحتى الأساتذة لايجيدونها مثلما كشفه نظام البروغرس خصوصا وان هناك تخصصات ومقاييس علنية محضة كالطب والصيدلة والتكنولوجيا ، والاقتصاد ، الكيمياء التي تستوجب التطبيقات لفهم الدروس بشكل دقيق ، هذا وأشار بن خالد أن الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين تدعو الوزارة إلى ضرورة التفكير في تمديد الموسم الجامعي إلى شهر جويلية مثلما حدث في الموسم الجامعي لسنة 1996/1997 عوض المجازفة بطريقة تحاج إلى التفكير في التكوين فيها لكل من الأساتذة والطلبة للتصدي لأي عوائق مستقبلية.

من جهته أشار بوشنافة ضياء الدين رئيس المكتب الولائي للمنظمة الطلابية الجزائرية بتلمسان أنه يطالب بضرورة العمل على تمديد الموسم الجامعي مراعاة لظروف الطلبة خاصة في ظل غياب المعلوماتية في جميع المطالب وكذا اختلاف المستوى المعيشي من طالب لآخر، مؤكدا أن طلبة الريف ليس هم طلبة المدن لذا لا يجب أخد طلبة العاصمة كنموذج .

من جهة أخرى اختلفت إجراءات العمل بنشر الدروس في المواقع ، ففي الوقت الذي كانت جامعة ابن خلدون بتيارت إحدى أوائل الجامعات التي باشرت العملية واستعملت طريقة اللايف أو الاتصال عن بعد في اجتماعات مجلسها العلمي وتقديم الدروس للطلبة ،أكد رئيس كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية لجامعة أبي بكر بلقايد الدكتور بن داود نصر الدين أن جامعة تلمسان انطلقت بالعمل بدروس الموقع التي يصبها الأساتذة ، رأى أساتذة من جامعات شلف وسعيدة أنهم غير معنيين وحتى مصالحهم لم تطالبهم بها ، وإمام هذا وذاك يبقى الطالب عالقا بين انعدام الأنترنت ونقص التكوين وضغط الوزارة وفيروس الكورونا.

محمد بن ترار