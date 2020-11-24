المنطقة تقف على برميل بارود

علي زاوي: الجزائر مستهدفة بسبب موقفها

أحمد كروش: الإمارات تحاول الاستثمار في النزاعات

حذر الخبير الأمني علي زاوي من تواجد الإمارات في الأراضي الصحراوية المحتلة، معتبرا أن تواجد الإمارتيين في الصحراء الغربية غير بريء و يظهر تواطئاوتحالفا بين المخزن والكيان الصهيوني للترويج للتطبيع.

أكد زاوي في تصريح خص به “الوسط” أن الجزائر مستهدفة بسبب موقها الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني ،لافتا أن هناك أجندة مغربية لجر الجزائر لمستنقع اللأمن، قائلا :” الجزائر مستهدفة منذ حرب أكتوبر 1973 ،وحذرنا من مخطط يستهدف الدولة المنتجة للبترول، الجزائر محاصرة من كل الزوايا “.

وندد المتحدث بقرار فتح قنصلية الإمارات بمدينة العيون المحتلة ، معتبرا أن ذلك خرق للقانون الدولي، قائلا :” فتح الإمارات لقنصلية في الأراضي المحتلة غير بريء و ستثبت الأيام القادمة خلفيات هذا التحرك.و أن أبوظبي ستعمل على إيجاد الذريعة لتبرير تواجد عسكري علني بالمنطقة.

و في سياق آخر أضاف المتحدث :” الإمارات متواطئة مع المخزن و حلفاء الكيان الصهيوني، و هذا كله لاستهداف الجزائر بسبب فضها للتطبيع “.

الضابط المتقاعد أحمد كروش

الإمارات تحاول الاستثمار في النزاعات

اعتبر المحلل الأمني أحمد كروش أن دولة الإمارات العربية في السنوات الأخيرة تحاول الاستثمار في النزاعات التي تعيشها العديد من الدول، بهدف نهب الثروات والترويج للتطبيع ، عن طريق الطائرات المسيرة و إرسال جنود و مستشارين لها على حد قوله.

اعتبر الخبير الأمني أحمد كروش في تصريح خص به جريدة “الوسط أن تواجد جنود الإمارات في أراضي الصحراء الغربية عمل مقصود وخلفياته مفضوحة ،كون أبوظبي تريد تغيير الموازين وتغليب كفة الاحتلال المغربي و المساهمة في الصحراء عنوة و تقسيم و نهب ثروات الشعب الصحراوي ، و خدمة للتطبيع الذي جاء في إطار صفقة القرن .

و قال أحمد كروش :” الإمارات أينما تذهب تريد الاستيلاء الموانئ العالمية ،الامارات موجودة في كل منطقة نزاع تريد الاستثمار لتحقيق أهداف مسطرة مسبقا ، و تواجدها في دول الساحل غير بريء .

أكد كروش أن الإمارات أخذت على عاتقها الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني ، تنفيذا لأوامر الرئيس الأمريكي السابق ترامب، لافتا أنها تحاول استمالة الدول العربية لصالح التطبيع حتى لا تبقى وحدها في الميدان

و أضاف المتحدث :” الرئيس الأمريكي السابق ، سبق و قال أن طابور من الدول العربية مع التطبيع ،المملكة المغربية لها علاقات مع الكيان الصهيوني لكن تحت الطاولة “.

إيمان لواس