المنسق الوطني لنقابة أساتذة التعليم العالي يستبعد إمكانية حدوث سنة بيضاء

قال المنسق الوطني لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي عبد الحفيظ ميلاط اليوم الثلاثاء، ان عودة الطلبة الى الجامعة مرهون بتطورات الوضع الصحي في البلاد.

حيث إستبعد امكانية حدوث سنة بيضاء خلال الموسم الدراسي الحالي وجاء هذا خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية.

وفي حالة استمرار انتشار الوباء تؤجل العودة إلى سبتمبر المقبل، مرجعا القرار الأخير في مسألة العودة للدراسة الى رئيس الجمهورية.

ودعا ميلاط الجامعة الجزائرية إلى الاستعداد للعودة التدريجية لنحو مليون وسبعمائة ألف طالب وذلك على ثلاث مراحل وبمستويات دراسية معينة لتفادي الاكتظاظ.

واعتبر أن مدة أسبوعين إلى ثلاثة كافية للطلبة للذهاب الى الامتحانات لأن نسبة الدروس متقدمة كما أن الموسم الجامعي الحالي تميز بالهدوء بعيدا عن الإضرابات.

وأبرز ميلاط أن الجامعة الجزائرية تتوفر على هياكل متطورة، بتواجد 105 جامعة على المستوى الوطني غير أنها تسجل نقصا واضحا في الجانب البشري والتكنولوجي.

وقال ميلاط أن هذا النقص جعل بالجامعة الجزائرية تتذيل المراتب الأخيرة دوليا بوجودها في المرتبة 26000، كما أنها غير مصنفة على المستوى العربي والإفريقي