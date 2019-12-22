“المنجل” يفتح ملف نهب العقار الفلاحي

رخيلة: الأميار ومصالح الفلاحة متورطون

تنتظر قضايا نهب الأراضي الفلاحية في محاكم الجمهورية من أجل النظر فيها، بعد أن انتشرت الرشوة بشكل فاضح في توزيعها وبيعها بالدينار الرمزي عبر كل بلديات الوطن، فيما يجري الحديث عن توقيف العشرات من رؤساء البلديات ومباشرة تحقيقات معهم من طرف السلطات الأمنية حول تهم عديدة بالفساد، أبرزها نهب العقار الفلاحي العمومي وتحويله إلى ملكيات خاصة.

ويبرر بعض أميار البلديات التواجد المعتبر للسكنات على أراضي فلاحية تابعة للدولة، بأن هناك وثائق قانونية تخص مقررات استفادة من فترة التسعينات لهذه العقارات من جهة، ومن جهة أخرى فإنهم يصطدمون بتشييد سريع للسكنات في أقل من أسبوع، على إثر استغلال الساكنين للفترة الليلية وعطلة نهاية الأسبوع لبناء سكنات على أراضي عمومية فلاحية، إضافة إلى أنهم لا يستطيعون بعدها تنفيذ قرار الهدم بسبب وجود حالات اجتماعية لعائلات تقطن فعليا بهذه السكنات، واعتبارا لأسباب سياسية فإن طرد هذه العائلات قد يسبب احتجاجات اجتماعية، السلطة في غنى عنها حسبهم.

من جهته أفاد المحامي والخبير القانوني عامر رخيلة أمس الأحد في تصريح خص به جريدة الوسط، بأن “أبرز التهم التي يواجهها الأميار هي الرشوة والعبث بالممتلكات المحلية في مقدمتها الوعاء العقاري، على الرغم من وجود نصوص صريحة لا تجيز لرؤساء البلديات وللمجالس البلدية المنتخبة، التصرف في العقارات التي هي ملكية عمومية للبلديات”، مشيرا إلى أن فترة نهاية التسعينات ومطلع القرن العشرين قد عرفت جريمة في حق الوعاء العقاري للأراضي الفلاحية، والتي وزعت يمينا وشمالا، بيعا ورشوة وتسيبا، وتورط في ذلك رؤساء البلديات والشرطة العمرانية ومصالح الفلاحة سواء على مستوى المندوبيات الفلاحية وكذا مدير الفلاحة الولائي، والذين تواطئوا مع أناس استولوا على هذه العقارات ذات الطابع الفلاحي، وذلك من خلال عدم القيام بمهامهم في منع أشغال البناء، وحتى تقديم رخص البناء لمن نهب العقارات الفلاحية، إضافة إلى صمتهم عنها وعدم إخطار السلطات القضائية والأمنية، ضاربا المثل بمستثمرات فلاحية في قلب العاصمة تم الاعتداء عليها وتشييد تجمعات سكنية فيها.

وأشار نفس المتحدث بأن تبريرات الأميار بأن “الحالة الاجتماعية للعائلات القاطنة بمثل هكذا تجمعات سكنية، منعتهم من طرد المنتهكين لهذه العقارات، سيما مع إمكانية البناء في ظرف 4 أيام فقط مع تطور الإمكانيات في هذا المجال”، هي تبريرات مرفوضة، ولا يمكن اعتماده لا قانونا لا شرعا، على اعتبار أن رئيس البلدية يمتلك صلاحية العمران واتخاذ قرار الهدم وتحريك الدعوة العمومية على حد تعبيره، مبرزا بأن الأحكام القضائية ضد هؤلاء لن تقل عن خمس سنوات، سواء رؤساء البلديات أو شرطة العمران أو المصالح الفلاحية.

أقنيني توفيق