 المنتدى الوطني للإطارات الشبانية الجزائرية يرفع مقترحاته إلى رئاسة الجمهورية.

أعلن المنتدى الوطني للإطارات الشبانية الجزائرية، يوم الثلاثاء، أنه رفع مقترحاته حول مسودة مشروع تعديل الدستور الى رئاسة الجمهورية داعيا إلى فتح الفضاءات الإعلامية لكافة الشركاء السياسين والإطارات الشبانية من أجل إجراء نقاش واسع” حول هذه الوثيقة.

وأوضح المنتدى في بيان له على لسان رئيس مكتبه الوطني السيد بن تمرة العربي أن “الاقتراحات أعدتها لجنة مختصة من خيرة و نخبة الإطارات الشبانية للمنتدى وذلك بعد عقدها عدة اجتماعات متتالية بعد إستلام المسودة تضم رؤية المنتدى الذي تجري فيه عملية تعديل الدستور، وتشمل على تعديلات وافق عليها المنتدى , كما وردت في المشروع التمهيدي , وأخرى وافق عليها مع اقتراح إضافات و تنقيحات مع إثرائها، إلى جانب تعديلات تحفظ عليها، وكذا مواد رفضها المنتدى “.

وتطرقت الاقتراحات أيضا إلى “إجراءات تهدئة وتدابير ذات طابع سياسي واقتصادي واجتماعي من شأنها طمأنة الرأي العام و إعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وكذا تفعيل المجلس الأعلى للشباب مع توفير الجو المناسب لإنجاح الاستفتاء المرتقب حول تعديل الدستور”.

كما يدعو المنتدى إلى “التفكير في آلية تسمح للمشاركين في المشاورات تقديم التوضيحات اللازمة أو الرد على الاستفسارات المحتملة للجنة التي أعدت هذا المشروع التمهيدي وكذا السماح لهذه الأطراف من متابعة النتائج الأولية وإبداء رأيها في الصيغة النهائية لمشروع تعديل الدستور قبل إحالته على الإستفتاء المحدد دستوريا”.