المنتخب الوطني لكرة اليد يطير الى البحرين يوم 06 جانفي

ج.ن

يسافر المنتخب الوطني لكرة اليد يوم 6 جانفي من العام الداخل 2021 صوب العاصمة البحرينية “المنامة”، لخوض مباراتين وديتين أمام المنتخب المحلي يومي 8 و10 من نفس الشهر، قبل التحوّل إلى العاصمة المصرية القاهرة بتاريخ 11 جانفي للمشاركة في فعاليات البطولة العالمية التي ستنطلق يوم 13 من الشهر القادم.

وكان السباعي الجزائري كان قد شرع في التحضير لبطولة العالم بإجراء تربصين في مدينة “سرايدي” بمدينة عنابة، ثم تربص ثالث في العاصمة، قبل أن يتوقف دون سابق إنذار، عقب اكتشاف إصابات بفيروس “كورونا” بين تعداد المنتخب الأول، لتدخل المجموعة في حجر صحي لمدة 15 يوما، قبل أن يعود أشبال آلان بورت للتربص من جديد في العاصمة، قبل التحول في 17 من الشهر الجاري نحو بولونيا لمواصلة التحضيرات فيها تحسبا للمشاركة في كأس العالم.

ويتواجد المنتخب الوطني، في بولونيا منذ 10 أيام، حيث تربص هناك، فضلا عن المشاركة في دورة مصغرة، كان قد انهزم فيها أمام نظيره البولوني بنتيجة 21-24، لتكون بذلك ثاني خسارة أمام ذات المنتخب بعد سقوطه أمامه في اللقاء الأول، ثم الخسارة الثالثة أمام منتخب روسيا بنتيجة 24-30، علما أن زملاء بركوس كانوا قد فازوا على بولونيا بواقع 26-23 قبل المشاركة في الدورة، قبل أن ينهزم أمام نفس المنافس (24- 26) في المباراتين الأوليين اللتين خاضهما يومي 21 و22 ديسمبر.