المنتخب الوطني لكرة اليد يتربص بالعاصمة تحضيرا لمونديال مصر

ج.ن

استدعى الطاقم الفني للمنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد بقيادة الفرنسي آلان بورت، 21 لاعبا للتربص التحضيري المقرر من 2 إلى 9 ديسمبر الجاري، تحسبا لبطولة العالم 2021 للرجال المقررة بمصر خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 31 جانفي.

ويأتي هذا التربص بعد أكثر من شهر من التوقف بسبب إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا “كوفيد-19” والذي سيعرف مشاركة اللاعبين المحترفين الناشطين في قطر وهم: هشام كعباش، ونور الدين هلال (الأهلي القطري) ومصطفى حاج الصادق (الوكرة).

ومعلوم أن المنتخب الوطني الجزائري يحضر لبطولة العالم لكرة اليد التي ستحتضنها مصر من 14 إلى 31 جانفي من العام المقبل 2021، فضلا عن الدورة لأولمبياد طوكيو التي تنتظر المنتخب الوطني في مدينة برلين بألمانيا من 12 إلى 14 مارس من نفس السنة، حيث سيشارك أشبال التقني الفرنسي في المحطة التأهيلية الأخيرة للأولمبياد إلى جانب منتخبات ألمانيا والسويد وسلوفينيا.

وتقام النسخة السابعة والعشرون من مونديال اليد في مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 جانفي 2021 بمشاركة 32 منتخبا. وتتنافس منتخبات كل مجموعة فيما بينها بنظام دوري من دور واحد على أن تتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة في ختام فعاليات الدور الأول إلى الدور الثاني (الدور الرئيسي)، الذي يضم 24 منتخبا.

وفي الدور الرئيسي، ستقسم المنتخبات الـ 24 على أربع مجموعات فحسب حيث تضم كل منها ستة منتخبات تتنافس فيما بينها بنظام دوري من دور واحد ليتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة بنهاية فعاليات هذا الدور إلى دور الثمانية بداية الأدوار الإقصائية في البطولة.

قائمة اللاعبين المعنيين بالتربص:

يحي زموشي ( اولمبي عنابة)، عبد الله بن مني ( المجمع البترولي)، حمودي بوشتيت (مولودية باتنة)، رياض شهبور (المجمع البترولي)، علي بولحسة (ا سكيكدة)، رضوان ساكر ( شبيبة سكيكدة)، رضا عريب ( المجمع البترولي)، مسعود بركوس ( المجمع البترولي)، زهير نعيم ( شبيبة سكيكدة)، محمد لمين قريبة (ش.برج بوعريريج)، هشام كعباش (أهلي قطر)، عبد الرحيم برياح ( المجمع البترولي)، يوسف بوزولي ( اولمبي عنابة)، ياسين بن مسعود (شباب براقي)، عقبة اينسعد ( شباب اهلي برج بوعريريج)، مختار كوري ( مولودية سعيدة)، صفيان بن جيلالي ( شبيبة الساورة )، اسامة بوجناح ( مولودية سعيدة)، عبد النور حموش (ش.برج بو عريريج)، نور الدين هلال (أهلي قطر)، حاج الصادق مصطفى (الوكرة/قطر).