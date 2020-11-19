المنتخب الجزائري للمصارعة يغيب عن كأس العالم بصربيا

قرر الاتحاد الجزائري للمصارعة المشتركة عدم المشاركة في كأس العالم المقررة ببلغراد عاصمة صربيا، في الفترة الممتدة من 10 إلى 21 ديسمبر المقبل.

واستند الاتحاد الجزائري في قراره إلى عوامل عدة، منها الظروف الصحية الصعبة الراهنة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، وكذا قيود السفر التي فرضتها هذه الجائحة، إضافة إلى غياب الحافز بعدما تحولت هذه المنافسة من بطولة العالم إلى كأس العالم.

وفضل الاتحاد الجزائري التركيز على الدورة التأهلية للألعاب الأولمبية طوكيو 2020 المؤجلة إلى 2021، التي تستضيفها مدينة الجديدة المغربية من 10 إلى 12 مارس القادم.

يذكر ان النخبة الوطنية للمصارعة تخوص تربصا إعداديا بمركز تحضير المواهب والنخب الرياضية بالسويدانية، وهو المعسكر الرابع من نوعه منذ قرار وزارة الشباب والرياضة الترخيص ” المشروط” بالعودة للتدريبات.