المنتخب الجزائري لكرة اليد يشارك في دورة دولية ببولونيا

ج.ن

يستعد المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد للمشاركة في دورة دولية ودية في بولونيا بتعداد مكتمل بداية من غد الأحد الحالي والى غاية الـ 29 منه، حيث سيواجهون المنتخب الروسي يوم 27 على الساعة السادسة مساء ثم المنتخب البولوني يوم 28 بداية من الخامسة والنصف مساء بتوقيت الجزائر، وكانوا قبلها قد لعبوا مباراتين وديتين في تربصهم الجاري حاليا في بولونيا أمام المنتخب المحلي، فازوا في اللقاء الأول بنتيجة 26 مقابل 23، قبل أن يسقطوا في الودية الثانية أمام ذات المنتخب بنتيجة 26 مقابل 24، علما أن زملاء بركوس سينتقلون بداية من 7 جانفي الى العاصمة البحرينية المنامة لخوض مباراتين وديتين يومي 8 و10 جانفي من العام المقبل أمام المنتخب المحلي، والذي سيكون آخر محطة تحضيرية بالنسبة للمنتخب الأول قبل التحول الى العاصمة القاهرة يوم 11 جانفي المقبل.

ومعلوم أن أشبال الفرنسي آلان بورت كان قد شرعوا في التحضير للمونديال القادم بإجراء تربصين في مدينة “سرايدي” بمدينة عنابة، ثم تربص ثالث في العاصمة، قبل أن يتوقف دون سابق إنذار عقب اكتشاف إصابات بفيروس “كورونا” بين تعداد المنتخب الأول، لتدخل المجموعة في حجر صحي لمدة 15 يوما، ليعود بعدها المنتخب للتربص في العاصمة، قبل التحول في الـ 17 من الشهر الجاري نحو بولونيا لمواصلة التحضيرات فيها تحسبا للمشاركة في كأس العالم.وسيشارك المنتخب الوطني في مونديال مصرفي النسخة الـ 27 منه ضمن المجموعة السادسة، حيث سيواجه المنتخب المغربي يوم 14 جانفي، قبل ملاقاة منتخب أيسلندا في الـ 16 من نفس الشهر، على أن يختتم أشبال الان بورت الدور الأول بمباراة منتخب البرتغال في الـ 18 من جانفي.