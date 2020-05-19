المناطق الصناعية الجاهزة‪ ‬قلب نمو الجزائر

لم تتمكن آلاف المشاريع من أن تتحقق لسنوات في الجزائر بسبب سوء إدارة الأراضي، ظلت آلاف ملفات الاستثمار معلقة وبدون معالجة على مستوى لجنة المساعدة لترجمة وترويج الاستثمارات وتنظيم الأراضي

وبشكل عام ، لم يتمكن عدد قليل من المستثمرين الذين أتيحت لهم فرصة الأرض من تنفيذ مشاريعهم‪ بسبب قيود مختلفة مناطق صناعية غير مخدومة ، ولا طريق أو مسار ، ولا كهرباء ، ولا الماء الخ

بصفتي مستشار في‪ الإستثمارالصناعي، أعتبر أن إنشاء هيئة وطنية مسؤولة عن الأراضي الصناعية للتعامل مع الخلل هو نظام عفا عليه الزمن لأنه لن يعطي نتائج سريعة

مع نظام الإدارة هذا، ستظل الجزائر تضيع الكثير من الوقت في إنعاش اقتصادها. منطقيا ، ونظرا للتحديات التي تواجه بلادنا ، ليس لدينا وقت نضيعه حتى الآن! المعادلة تحتاج إلى عكسها لتقليل المهلة الزمنية والتكاليف ، مع تحرير الممارسات البيروقراطية

لذلك ، فإن تدخل الحكومة الحالية هو أكثر من ضروري لإلغاء هذا الوضع. هناك حاجة إلى تدابير عاجلة لإنشاء الآلاف ، حتى ملايين الشركات للسماح لمحركات النمو بتوليد فرص العمل والثروة

سيكون الحل لهذه القيود الاستثمارية المختلفة هو اختيار نموذج جديد ، وهو إنشاء مناطق صناعية جاهزة.نظام أثبت فعاليته في العديد من البلدان حول العالم

تطورت البلدان المتقدمة وحتى في إثيوبيا ورواندا بفضل إنشاء مناطق صناعية بنظام تسليم المفتاح

‪Clé en mainجاهزة

تحقيقا لهذه الغاية ، من الضروري للجزائر إنشاء مناطق صناعية جاهزة مع حظائر جاهزة للتأجير بأسعار معقولة من أجل تعزيز الاستثمار والتحرك نحو الانتعاش الاقتصادي ، من خلال إنشاء مجتمع من شركات التصنيع بالمعايير الدولية

وبالتالي ، بفضل هذا النموذج الجديد لإدارة الأراضي الصناعية ، ستصبح الدولة أكثر وضوحًا بشأن حالة الأراضي الصناعية وستسهل مكافحة الاقتصاد غير الرسمي ، مما يسمح للخزينة بحشد موارد مالية جديدة ، بما في ذلك الضريبة التي سيتم فرضها على الإيجارات

سيكون هذا النوع من المجمعات الصناعية نتيجة إرادة سياسية تستجيب للتطور المخطط له في المنطقة. يتم اختيارهم بشكل عام لتقديم مناطق برية كبيرة بتكلفة جذابة ، وسيتم إنشاء وسائل مهمة للطرق والسكك الحديدية والنقل البحري أو النهري

بشكل عام ، يتم بناء هذه المجمعات الصناعية الكبيرة حول نوع رئيسي من النشاط ، والتعاقد من الباطن ، وإنتاج منتجات تكميلية مختلفة ، مثل الصناعة الميكانيكية ، والصناعة القائمة على البوليمر لتصنيع الحقن ، عن طريق البثق أو عن طريق نفخ المنتجات البلاستيكية ، وصناعة الأغذية ، وصناعة السيارات والطيران ، ولكن مزايا الموقع تجذب أيضًا الصناعات التي تحولت نحو منتجات أخرى

أما فيما يتعلق بإنشاء هذه المناطق ، فيمكن للجزائر أولاً دعوة الشركاء الصينيين. يمكنهم بناء مساحة 100 حظيرة لكل 1000 م 2 خلال فترة لا تتجاوز 06 شهرًا ثم تأجيرها للمستثمرين بأسعار معقولة. عليهم فقط وضع الآلات أو خطوط الإنتاج وبدء الإنتاج.مع العلم أنه مشروع مربح بعد 3 إلى 4 سنوات أقصى عائد على الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك ، يجب منح جزء من هذا المشروع الطموح للشركات الجزائرية المتخصصة في بناء حظائر الهياكل الفولاذية

البلديات، بدورها ، ستهتم بخدمة هذه المناطق يجب أن يكون للوقت أهمية ، فهو الحل الأسرع لتعزيز الاقتصاد والإنتاج في الجزائر وتقييد الواردات

من هذا المنظور ، يمكن للمطورين الجزائريين والأجانب الوصول إلى أراضي الدولة إما بالدينار الرمزي أو بسعر مغري من أجل بناء مناطق صناعية / مجمعات صناعية جاهزة من 30 إلى 100 حظيرة جاهزة للتأجير ، مساحات مختلفة للتأجير، مساحات مختلفة للتأجير للمستثمرين دون اللجوء إلى وضع المواصفات واللجوء إلى التمويل المصرفي مثل أي مشروع استثماري مربح‪.

بديل يقصر المهلة الزمنية ، ويتوقع الإجراءات الإدارية ، ويحسن التكاليف ، وبالتالي يوفر للمستثمرين توفرًا فوريًا للإنتاج

كل هذه المزايا التي تقدمها هذه المناطق الصناعية تجعل من الممكن تحقيق مكاسب في الإنتاجية. وهي إدراك القيم المضافة التي تسمح للشركات الاقتصادية بتحسين استثماراتها وتحديثها وإدامتها. سيسمح هذا الحل للمروجين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب بالوصول إلى المواقع الصناعية المجهزة بجميع وسائل الراحة ، والتي تلبي المعايير الدولية وإعادة تأهيل الألواح غير المستغلة هو حل يتم إنشاؤه بالتوازي مع إنشاء مناطق صناعية جديدة بنظام تسليم المفتاح مع حظائر مخصصة للتأجير

في جميع أنحاء العالم ، لا يحتاج المستثمر إلى إعداد ملف لتقديمه ، ثم الانتظار لسنوات قبل أن يتمكن من امتلاك الأرض ثم اتخاذ خطوات مختلفة ، مما يضيع الكثير من الوقت للتنمية الاقتصادية في بلدنا

يجب أن يكون لبلدنا نظام من القوانين يسمح بتسريع وتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية لتشجيع الاستثمارات

سيعمل هذا على إنشاء أنظمة بيئية جديدة ، في هذه الحالة ، المواقع الصناعية الجاهزة. تتوقع هذه المواقع دراسات للمستثمرين وتوقعات لا نهاية لها ، مما يسمح لهم بالانتقال إلى الإنتاج في أسرع وقت ممكن

لتجاوز أي صدمات قادمة بسبب الهشاشة الاقتصادية ، فإن المناطق الصناعية الجاهزة والمخدومة ستكون أفضل حل لإخراج الاقتصاد الوطني من هذه الكآبة بشكل دائم وإنشاء هذه النظم البيئية الجديدة هو من المحتمل أن يساهم في نمو الاقتصاد. هذا التنوع هو الذي سيجعله صلبًا بإزالته نهائيًا من هشاشته التي يسببها اعتماده شبه على الهيدروكربونات

وأخيراً ، أرحب بقرار رئيس الجمهورية بإزالة القاعدة 51/49 ، التي تحكم الاستثمار الأجنبي في بلدنا ، والاحتفاظ بها فقط للقطاعات الاستراتيجية

نتمنى تنفيذ هذا القرار ابتداءً من الشهر المقبل ، من أجل الحصول على أقصى قدر من الاستثمار الأجنبي المباشر ، علاوة على ذلك، تستعد العديد من الشركات للحضور للاستقرار في الجزائر سيسمح ذلك بخلق فرص عمل جديدة وثروة وقيمة مضافة لاقتصاد بلادنا

محمد سعيود

مستشار الاستثمار الصناعي الدولي

مؤسس شركة الاستشارات الاستثمارية

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