إختتمت اليوم فعاليات الملتقى الدولي الاقتصادي الافتراضي للإستثمار التي دامت ثلاث أيام بمشاركة خبراء من اكثر 69 بلد من القارات الخمس لبحث التحولات الاقتصادية في العالم في ضل وباء كورونا وسبل التعافي الاقتصادي وخل المنتدى الى جملة من التوصيات اهمها اهم التوصيات التي اشترك فيها المتدخلين وهو الاجماع على ان مستقبل النهوض الاقتصادي يقع في افريقيا والوطن العربي وللوصل لتحقيق التحول الرقمي في اقتصادات الدول و كذلك تحقيق النهضة الاقتصادية بعد ازمة الكساد الكبير التي يعيشها الاقتصاد العالمي جراء الجائحة. يجب التركيز على الاستثمار في العنصر البشري من خلال تحسين نوعية ارضيات ومنظومات التعليم بكل اطواره

الاستثمار ودعم المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة

وجوب تحقيق الامن الغذائي

وجوب تحقيق الامن الصحي

وجوب تحقيق الامن الطاقوي

التركيز على الصناعات التحويلية لمختلف الثروات الطبيعية والمنجمية التي تزخر بها البادان الافريقية والعريية

تحين وتطوير واصلاح المنظومة المصرفية والبنكية

القضاء على اكبر معرقل للاستثمار وهي البيروقراطبة الادارية

تحين منظومة القوانين الخاصة بالاستثمار

انشاء الاسواق الافريقية والعربية الحرة

تشجيع التجارة البينية والرقمية بين الدول الافريقية والعربية

مساعدة الشباب في خلق مؤسساتهم وتسهيل طوق التمويل ومرافقة المبدعين منهم.

تشجيع التحول نحو الصناعة السياحية بانواعها لما تزخر به بلداننا من امكانيات عذراء.

امكانية ان تصبح المنطقة العربية والافريقية سلة غذاء عالمية لما تتوفر عليه على اراضي فلاحية ذات جودة غير مستغلة وكذاك امكانيات وموارد مائية جوفية ضخمة واكبر هذه البلدان الجزائر.