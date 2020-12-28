المكتب الفدرالي يرسم منافسة الرابطة الثانية بصيغة 3 أفواج

تمّ الاعتماد رسميا على صيغة المنافسة الجديدة التي سوف تنشط عليها منافسة الرابطة الثانية الهاوية وذلك باعتماد ثلاث مجموعات، عقب الاستشارة الكتابية التي تمّ توجيهها إلى الأندية 36 التي تمثل بطولة الرابطة الثانية المنتظر انطلاق مبارياتها شهر فيفري المقبل، حيث صادق امس أعضاء المكتب الفدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم في الاجتماع الشهري المنعقد على صيغة المنافسة الجديدة التي سوف تلعب على إيرها مباريات الموسم الكروي الجديد، وذلك عقب اختيار أغلبية الفرق المنضوية تحت لواء الرابطة الثانية اعتماد اللعب بثلاث مجموعات –شرق، وسط وغرب- تضم على إثرها كل مجموعة على مجموع 12 فريقا، يلعب خلالها كل متصدر مجموعة بطولة مصغرة فيما بينهم –تجري بين 3 أندية- وتلعب في صيغة ذهاب فيما بينها ويصعد صاحبي المركزين الأول والثاني إلى الرابطة المحترفة الأولى، بينما سوف يسقط أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة إلى البطولة الهاوية بمجموع 12 فريقا.

وكانت الفاف قد راسلت الأندية المعنية من أجل المشاركة في الاستشارة الكتابية التي تسمح لها باختيار صيغة المنافسة التي تعتمدها تحسبا للموسم الكروي الجديد 2020/2021، أين قامت بتخييرها بين ثلاث صيغ، الأولى كان باعتماد ثلاثة افواج يضم كلا منها 12 فريقا مثلما ذكرناه آنفا، بينما ضمّت الصيغة الثانية اللعب عبر مجموعتين تضم كل منها 18 فريقا وتجري المنافسة بالذهاب فقط عبر لعب 17 جولة، يصعد خلالها متصدر كل مجموعة إلى الرابطة الأولى، بينما سيكون السقوط من نصيب أصحاب المراكز الستة الأخيرة، فيما كانت الصيغة الثالثة تعمد عبر اللعب بأربع مجموعات تضم كل منها 9 فرق، وتلعب المنافسة بصيغة ذهاب وإياب بلعب 16 جولة وإعفاء فريق في كل جولة، بينما يلعب أصحاب المركز الأول عن كل مجموعة مباراة ذهاب عبر سحب القرعة ويصعد الفائز بينهما إلى الرابطة الأولى بينما يكون السقوط من نصيب أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة.

وكشفت هيئة الرئيس خير الدين زطشي أن خيارات الأندية 36 كانت بالأغلبية للاقتراح الأول الذي صادق عليه مجموع 17 فريقا بينما صوتوا بمجموع 9 أندية على الاقتراح الثاني وكان الاقتراح الثالث من اختيار 10 فرق، وسوف تنطلق بطولة الرابطة الثانية يومي 12 و13 فيفري، وتنتهي مرحلة الذهاب في 10 أفريل بينما يختتم الموسم الكروي بتاريخ 15 جوان، في المقابل تلعب الدورة المصغرة بين أيام 19،24 و29 جوان 2021.

عيشة ق.