المكتبة الرئيسية بالبويرة تسطر برنامجا ثقافيا ثريا لإحياء عيد يناير 2971

سطرت المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية “رابح سعيداني” بالبويرة برنامجا ثقافيا وفنيا من 2 إلى 11 جانفي الجاري تزامنا مع الاحتفالات بالسنة الأمازيغية الجديدة “يناير” 2971 ، ويتمثل هذا البرنامج الذي سينظم هذه المرة إفتراضيا بسبب جائحة كورونا في معارض تبرز الموروث الثقافي اللامادي الذي تزخر به منطقة القبائل على غرار معارض للألبسة والمأكولات التقليدية وصناعة الحلي والفخار وأخرى خاصة بالكتاب الأمازيغي والمخطوطات ،إضافة إلى إطلاق ورشة افتراضية لتعليم اللغة الأمازيغية وخيمة يناير مع “عيسو نصيرة” وإصدار مطويات خاصة بالمناسبة ، كما يتضمن البرنامج حسب تصريح مديرة المكتبة السيدة “حسيني نسيمة” ليومية “الوسط” جلسة أدبية افتراضية “كاتب وكتاب” مع الشيخ “مقلاتي ابراهيم” وقراءة لآخر إصداراته إلى جانب محاضرات حول الشخصيات التي ساهمت في إثراء الثقافة الأمازيغية ودراسة حول السنة الفلاحية ينشطها كل من الأساتذة “باحمد ابراهيم”و “شنان عبد الله” و “حميشي رابح” وبث قراءات شعرية للشعراء منهم “مومو حميد” و”ناصر بن عيسو” و “نشاف محمد” ، مع تخصيص جناح لعرض اللوحات التشكيلية لفنانين محليين على غرار “بقار فاطمة الزهراء” و “بوعافية بوزيد” و”منور رابح” و “كرنان ابراهيم” ، فيما سيكون لفئة الأطفال نصيبهم من خلال مسابقات في تلخيص القصص بالأمازيغية وبحث حول عادات الاحتفالات بيناير ، هذا وتختم هذه التظاهرة بتكريم عائلة الشاعر الراحل “خروبي علي” وجميع المشاركين في المعارض والأطفال الفائزين في المسابقات مع الإعلان عن مسابقة “أحسن عائلة قارئة” . أحسن مرزوق