المقترحات لم تفصل في طبيعة النظام السياسي

عبرت جبهة العدالة والتنمية بقيادة عبد الله جاب الله عن أملها في أن تكون مسودة الوثيقة الدستورية المعروضة للنقاش فرصة للسلطة للتصالح مع شعبها بتجسيد مطالبه وتثبيت سيادته، وأن تكون محطة أساسية لترميم الهوة الكبيرة بين السلطة القائمة وبين المكونات السياسية الرافضة لمسارها، في حين اعتبرت بأنها لم تفصل في طبيعة النظام السياسي الهجين الذي فرضته الدساتير السابقة أكدت جبهة العدالة والتنمية.

اعتبرت جبهة العدالة والتنمية بأن إطلاق مسودة الدستور في هذا التوقيت بالذات يطرح العديد من التساؤلات حول خلفياته الحقيقية، مجددة التزامها باتخاذ الإجراءات المناسبة لتعميق دراسة مسودة الدستور وكذا توفير الشروط الموضوعية لتمكين مؤسسات الجبهة من تحديد موقف نهائي حولها.

من جهة أخرى، أعلنت جبهة العدالة والتنمية عن تكليف لجنة وطنية بالتنسيق مع رئيس الجبهة ورئيس مجلس الشورى الوطني لدراسة المسودة وتكليف جميع المؤسسات القاعدية بمدارستها، و إطلاق استشارة واسعة للمختصين وللمتعاطفين ولشباب الحراك حول ملف التعديل الدستوري لتكون أرضية مساعدة لإعداد تقرير شامل ومعبر ومساعد لمؤسسات الجبهة في تحديد الموقف النهائي والذي يجب أن يكون معبرا حقيقة عن مطالب الشعب ومن ورائه الحراك الشعبي، مع السعي لإيجاد إطار للتشاور مع الطبقة السياسية من شخصيات وأحزاب مختلفة ومؤسسات المجتمع المدني الجادة والملتزمة بمطالب الحراك الشعبي.

و أكدت الجبهة تحفظها حول اقتصار اللجنة المعدلة للدستور على تقنيين ينتمون في أغلبهم إلى تيار إيديولوجي واحد مما يقف عائقا أمام بناء دستور توافقي حقيقي ويحتم ضرورة النظر الجاد لتصحيح هذا التوجه، حيث رفضت تغليب منطق التدوين التقني لأسس دستورية وخلفيات قانونية بعيدة كل البعد عن عمق المجتمع وثوابته ، مبرزة خطورة هذا المسعى وأثره السيئ على الوثيقة الدستورية التي تعتبر الوثيقة السامية للدولة والجامعة للشعب.

و لفتت الجبهة إلى اقتصار التعديلات على المحاور السبع التي حددت مسبقا في رسالة التكليف بما يمنع من تقديم تعديلات جوهرية وعميقة في الدستور تعزز المشاركة السياسية والديمقراطية التشاركية وتوقف تغول السلطة التنفيذية على بقية السلطات وتصنع التوازن بينها وترتقي بالحريات الفردية والجماعية

و أضاف ذات المصدر:” الوثيقة لم تشر للعزل السياسي للفاسدين والمساهمين في الفساد والتزوير الانتخابي وما إشراك الأحزاب التي ناشدت الرئيس المخلوع الترشح للعهدة الخامسة وكانت أدوات لنشر الفساد السياسي والمالي خلال العشرين سنة الأخيرة إلا إشارة جد سلبية اتجاه الهبة الشعبية التي طالبت بمحاسبتها.

ولفت ذات المصدر، بأن الوثيقة لم تفصل في طبيعة النظام السياسي الهجين الذي فرضته الدساتير السابقة وكرسه مساوئه دستور 2016 خاصة ما تعلق بتكريس غلبة السلطة التنفيذية و تغولها، ولم يعط أي قيمة للأغلبية الشعبية، ومنعها من حق المشاركة في الحكم والتسيير بإبعادها عن اختيار رئيس الحكومة، وهو أمر يقوض معنى الديمقراطية التشاركية وحق التمثيل ويبعد الإرادة الشعبية المعبر عنها في الانتخابات التشريعية، مضيفة :” الوثيقة المعروضة اليوم للنقاش تنم عن تثبيت الحكم الفردي وتثبيت الإنفراد والأحادية وتحصينه من كل مسوؤلية سياسية أو جنائية ، وتحمل كذلك في ثناياها إرادة لتمييع الحياة السياسية والإبقاء على مسببات شيوع الفساد وتكسير الحياة الحزبية، كما تناولت عددا من القضايا الرئيسية بغموض .”

بالمقابل ذكرت جبهة العدالة والتنمية أنها ستشرع في إطلاق المشاورات مع الطبقة السياسية من شخصيات وأحزاب مختلفة ومؤسسات المجتمع المدني الجادة والملتزمة بمطالب الحراك الشعبي بهدف مناقشة مسودة الدستور الذي أبدت عليه عددا من التحفظات.

إيمان لواس