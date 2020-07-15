“المقاربة الاحتوائية” تحل مشكل السوق السوداء

* ضرورة توسيع فتح شبابيك الصيرفة الإسلامية

دعا الخبير في الشأن الاقتصادي، عبد القادر بريش أمس إلى تبني المقاربة الاحتوائية، فيما يخص إجراءات استرجاع الأموال الموجودة خارج الدائرة الرسمية، والتي هي متداولة في السوق الموازية، خاصة بعدما أصبحت مهددة للأمن الاقتصادي للدولة.

واقترح بريش في تصريح خص به يومية “الوسط”، جملة من الإصلاحات لتنظيم الاقتصاد، وتنظيم ممارسة الأعمال، والأنشطة التجارية، مع تقديم تحفيزات، وتشجيع أصحاب الأموال الموجودة في السوق غير الرسمي للدخول والانخراط في الدائرة الرسمية، وهذا من خلال جملة من الإصلاحات الضريبية، من تبسيط وتخفيف النظام الضريبي، ورقمنة الإدارة الضريبية، وقطاع الحفظ العقاري، وأملاك الدولة، وكذلك تحفيزات مصرفية، لتسهيل عملية إيداع الأموال، وفتح الحسابات البنكية، مطالبا في هذا الشأن، بالتسريع في عملية إطلاق الصيرفة الإسلامية، من خلال توسيع فتح الشبابيك المصرفية الإسلامية، بدون فوائد ربوية، في كافة البنوك التجارية، وخاصة البنوك العمومية.

وأضاف المتحدث، ضرورة تحديث عصرنة وسائل الدفع الالكتروني وتوسيعها، مع إلزام العمل بها، في بعض المعاملات المالية والتجارية، إلى جانب تطبيق إلزامية الفوترة، والدفع بواسطة الشيك، والتحويلات المصرفية، مع منع التعامل بالنقود “الكاش” في المعاملات التجارية، بالمبالغ الكبيرة، وهذا قصد الدفع نحو المزيد من الشفافية، في المعاملات والرقابة، خاصة في المعاملات المالية والعقارية.

استئجار السجلات التجارية في عملية الاستيراد

على صعيد متصل، اعتبر رئيس المجلس الاستشاري، في المنتدى الاقتصادي الوطني، أن ظهور ونمو وتطور السوق الموازية، بدأ منذ فترة التسعينات، لكن مع بداية الانفتاح الاقتصادي، تراجع دور الدولة في هذا المجال، وتم فتح السوق على الاستيراد غير المنضبط، أين بدأت حسبه ظاهرة استئجار السجلات التجارية، في عملية الاستيراد، مشيرا أن عدم قدرة الدولة على تنظيم الاقتصاد، في ذلك الوقت، يعود لكونها كانت منشغلة بمحاربة الإرهاب، والحفاظ على مؤسسات الدولة واستمراريتها، بالإضافة إلى فشل السياسات الحكومية، في تنظيم الاقتصاد وضبط وتحديد دور القطاع الخاص، ناهيك عن تشكل لوبيات ورجال أعمال، كانوا يقومون بالاستيلاء على الموارد الاقتصادية، دون الالتزام بدفع الضرائب، أو حتى بالضوابط الشرعية في ممارسة النشاط الاقتصادي، فأصبح القطاع الاقتصادي الرسمي ينمو ويتوسع بشكل كبير، ظاهريا فقط، حيث تشير التقديرات إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمي، وغير الشرعي، يمثل 50% من الاقتصاد الوطني، ويقدر حجم أعماله بـ 5000 مليار دينار.

لهذه الأسباب فشلت الدولة في تنظيم الاقتصاد

في سياق ذي صلة، أرجع عبد القادر بريش، نمو الاقتصاد الغير رسمي، على حساب الاقتصاد الرسمي، إلى غياب آليات الحوكمة الاقتصادية الحقيقية، والضبابية في تحديد دور الدولة، وآليات السوق، مع انعدام الاستقرار الذي ميز بيئة الأعمال، وتغول الجهاز البيروقراطي على قرارات الاستثمار، إلى جانب عدم بروز فئة رجال أعمال حقيقيين، يخلقون الثروة بعقلية ممارسة الأعمال وتحمل المخاطر، بل العكس رأينا أن طبقة من رجال الأعمال والمال، كبرت على عاتق الدولة، وفي بعض الأحيان على إضعاف دور الدولة، حيث استفادوا من التمويل البنكي بدون ضوابط، وحصلوا على العقار الصناعي مجانا، دون مساهمة حقيقية منهم، في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني، وخلق فرص العمل للشباب، وهو ما يجب تداركه، على حد تعبيره، من خلال محاربة المال الفاسد، تطبيقا لتوصيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لضمان تحقيق انتعاش اقتصادي واجتماعي فعال مستقبلا.

مريم خميسة