المغرب يقيم قاعدة عسكرية قرب الحدود الجزائرية

*اقتطاع قطعة أرضية غابية بمنطقة جرادة

باشرت السلطات المغربية إقامة قاعدة عسكرية بمنطقة جرادة 60 كلم جنوب وجدة على الشريط الحدودي على بعد أقل من 50 كلم على الشريط الحدود بنواحي البويهي جنوب تلمسان خاصة وأن المركز تابع للقوات الملكية، على خلفية التشنجات التي تشهدها المنطقة.

أشارت تقارير مغربية أنه تقرر اقتطاع قطعة أرضية غابية بالحدود بمنطقة جرادة لإقامة مركز عسكري متطور ضمن مخطط التسليح المغربي الذي طالب المغرب بشأنه قرض بقيمة 200 مليار سنتيم مغربي لشراء عتاد حربي متطور من شركة “أم بي دي أفرونس” والتي تخص شحنة من الصواريخ الأرضية المتطورة، وهي الصفقة التي أعلنت عنها الصحف الفرنسية وأكدت أن قيمتها تصل إلى حدود 192 مليون يورو، يحدث هذا في ظل التشنجات الجزائرية المغربية خاصة بعد تحامل الصحف المغربية على الجيش الجزائري من جهة، وتصريحات القنصل المغربي بوهران والذي وصف الجزائر بالبلد العدو من ناحية أخرى، ناهيك عن النسيج الصهيوني بالمنطقة والذي يتربص بالجزائر ويبحث عن منافذ جديدة، هذا وعرفت الحدود الجزائرية المغربية تعزيزات أمنية قوية بكل من العابد سبدو ومحطة جبل عصفور المطلة على المنطقة.

محمد. ب