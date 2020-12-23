المغرب يشرع في إنجاز أكبر محطة لتحلية مياه البحر في إفريقيا

كشف وزير التجهيز والنقل والإمدادات والماء المغربي، عبد القادر اعمارة، عن إعطاء حكومة بلاده الانطلاقة لبناء أكبر مشروع محطة لتحلية البحر في المغرب وإفريقيا.

وأوضح اعمارة، أن محطة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء، لم تكن متوقعة منذ سنوات، بقدرة استيعابية تصل إلى 300 مليون متر مكعب، بمعدل 840 ألف متر مكعب يوميا، مشيرا إلى أن استدامة المياه مرتبطة بضرورة محاربة التلوث.

المسؤول الحكومي ذاته قال إن المغرب سيصل، مع نهاية السنة الجارية 2020، إلى 19 مليار متر مكعب في القدرة التخزينية، وسنة 2021 سيرتفع إلى 20 مليار متر مكعب عبر 148 سدا كبيرا، كاشفا أن سياسة السدود التي اعتمدها المغرب ويواصل العمل بها تهدف إلى توفير 32 مليار متر مكعب من التخزين سنويا.

وسبق للوزير اعمارة أن أعلن أن “المحطة تعد الأكبر على المستوى القاري، بكلفة مالية تناهز 10 مليارات درهم، والتي تأتي بعدما تم الانتهاء من تحلية مياه البحر بإقليم شتوكة آيت باها، إلى جانب تقوية صبيب عدد من محطات تحلية المياه بالأقاليم الجنوبية للمملكة”.

المصدر: هسبريس