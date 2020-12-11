المغرب يخفي فشله العسكري والدبلوماسي أمام عدالة القضية الصحراوية بالتحالف مع إسرائيل

كسر النظام المغربي بقيادة الملك محمد السادس امس الأول طابو المنطقة المغاربية بالتحالف رسميا مع الكيان الإسرائيلي الذي تجمعه معه النزعة الاستعمارية , كما ان تطبيع العلاقات المغربية الإسرائيلية هي خطوة تمت بسحب المتتبعين لإخفاء فشل المغرب عسكريا وسياسيا أمام عدالة القضية الصحراوية التي يناضل شعبها وفق قرارات شرعية أقرتها المؤسسات الدولية في مقدمتها هيئة الأمم المتحدة لكن لن يكون لها أي مفعول بالنظر الى توقيتها والنهاية السياسية لمهندسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

بإعلان النظام المغربي على لسان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الوصول الى صفقة مع إسرائيل يكون النظام المغربي قد اعترف ضمنيا بهزيمته العسكرية امام الجيش الصحراوي الذي يحقق انتصار تلو الاخر منذ خرق المغرب لنظام وقف اطلاق النار بالكرارات بداية شهر أكتوبر الفارط بدليل الخسار المادية والمعنوية المسجلة يوميا في صفوف القوات المسلحة المغربية , كما جاءت صفقة العار المغربية الإسرائيلية كاعتراف من نظام المخزن بخسارته الدبلوماسية في قضية الصحراء الغربية التي اتسع تأييد حلها وفق الشرعية الدولية من قبل فعاليات المجتمع الدولي لاسيما الدول الكبرى العضوية في مجلس الامن الدولي على غرار روسيا والصين , كما ان هذه الصفقة هي محاولة لإعادة القضية الصحراوية الى نقطة الصفر من خلال استعمال اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الامريكية وفي بعض المؤسسات الدولية لكن سيكون مسعاها فاشلا للعديد من الاعتبارات أولها كون ان العهدة الرئاسية لدونالد ترامب قد انتهت ويرتب خليفته جونبايدن أداة أمريكية جديدة تعمل على تنفيذ برنامجه الانتخابي الذي صادق عليه الشعب الأمريكي .

كما تعبر هذه الصفقة عن وأد لاتحاد المغرب العربي الذي لم يرى التجسيد على أرض الواقع بسبب السياسية الاستعمارية للمغرب وهاهي ملامح فشله أيضا بصفقة العار المغربية كون ان جل شعوب المنطقة ترفض رفضا قاطعا التطبيع مع الكيان الإسرائيلي العدو الأول للأمة العربية والإسلامية ناهيك عن اغتصابه لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وارتكابه اليومي لأبشع جرائم في حق الانسان الفلسطيني .

وقد بينت هذه الصفقة التي تسعى الى زعزعة استقرار المنطقة العلاقات التاريخية المتينة بين إسرائيل والمغرب حيث جاء في بيان القصر الملكي عبارات صريحة ولا غبار اعتزاز المغرب بتواجد جالية مغربية يهودية باسرائيل وانه سيسمح بنقل السياح بين البلدين كما كشفت صفقة الذل التي لن يقبل بها المغاربة الاحرار الحقائق التي كانت متداولة منذ سنوات لدى بعض العارفين منها وجود قواعد خلفية للاستخبارات الإسرائيلية الموساد بالرباط والتي كانت تعمل على التجسس على دول المنطقة خاصة الجزائر التي احتضنت ميلاد الدولة الفلسطينية بقيادة الراحل ياسر عرفات سنة 1988 , كما ان هذه القواعد الإسرائيلية كانت تدعم الجماعات الإرهابية المتطرفة لضرب استقرار الجزائر خلال سنوات العشرية السوداء وخير دليل على ذلك استقبال العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني لقيادات من الجماعات الإرهابية بالتنسيق مع المخابرات الإسرائيلية.

باية ع