المغترب أحمد طوبة قد يكون الصفقة الثانية لاتحاد العاصمة

أكدت مصادر مقربة من فريق اتحاد العاصمة أن المدير الرياضي عنتر يحيى يهدف لعقد صفقة ثانية بعد الأولى مع أسامة عبد الجليل، والمتمثلة في اللاعب المغترب أحمد طوبة، الذي يبلغ من العمر 22 سنة، أين أشارت مصادرنا إلى أن بطل أم درمان يستعد لبعث المفاوضات مع اللاعب بعد الوقوف على إمكانياته من خلال أشرطة الفيديو، حيث أبدى إعجابه بمؤهلاته الدفاعية وكذا نزعته الهجومية والتي قد تكون مفيدة للإتحاد في الموسم المقبل، في انتظار ما تحمله الأيام القادمة من جديد.

للتذكير أن أحمد طوبة، يحمل ألوان لاعب نادي بروج البلجيكي وهو معار لنادي “بيروي ستارا زاغورا” البلغاري، قد تلقى مؤخرا اتصالا من الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ويحمل طوبة، الجنسيات الجزائرية البلجيكية والفرنسية، ولكنه سيختار بين منتخب الشياطين ومحاربي الصحراء.

ويشار إلى أن احمد طوبة، مثل منتخب بلجيكا لفئة أقل من 18 و19 سنة، ولكنه لم يحظ بالفرصة مع الفريق الأول المرصع بالنجوم، ولكنه لن يضيّع فرصة اللحاق بالخضر، لأن أمل اللعب لمنتخب فرنسا بطل العالم ضعيف، خاصة أنه مثل بلدا آخر في الفئات الشبانية.

علما أن اللاعب، ينشط في الرواق الأيسر، ولكنه يلعب حاليا في محور الدفاع وهو من أحسن اللاعبين في منصبه في البطولة البلغارية، وهو ما جعل المدرب جمال بلماضي يتابعه عن قرب.

ج.ن