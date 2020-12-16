المغاربة ليسو أعداء و لكن…

بقلم: وداد الحاج

أتوقع ضمن مسلسل “الانهيار الأخلاقي”للمخزن أن يقوم المجرم نتنياهو بزيارة المملكة العلوية ،و بروتوكوليا سيكون على الإخواني سعد الدين الشاذلي أن يصافحه ،ويقوم باستقباله ،و يكرم وفادته ،وربما يصل الأمر إلى عناق حار بين الطرفين ،وهنا ستقع الواقعة حيث لن يسكت شرفاء المغرب عن تدنيس شرفهم في الوحل و سيقولون كلمتهم الفصل ميدانيا

لا أحد يتمنى للمغرب الشقيق الأذى و لو تحتم الأمر سندافع عنه كجزائريين و عن حرمة ترابه و سيدته ولن نترك تطال شبرا من أراضي الأشقاء المتعارف عليها دوليا ،هذا شعورنا اتجه أشقائنا ،و إخوتنا ،مشكلتنا من السلوك المنحط الذي تتبعه قيادة المملكة التي يبدو أنها مستعدة للذهاب بعيدا في الركوع تحت أقدام الكيان الصهيوني و تقديم مزيد التنازلات مقابل تزوير التاريخ و الجغرافيا بالاستيلاء على أراضي الجمهورية العربية الصحراوية .

مربط الفرس أن الدولة المغربية أثبتت نيتها في إلحاق الأذى بالمنطقة ككل عبر التحالف مع الصهاينة وواشنطن ،و نحن متأكدون أنه لو كشفت الحقيقة لاصطدمنا بمستوى تغلغل اللوبي الصهيوني ،و حجم تأثيره في صناعة القرار المغربي الرسمي ورغم نزعة الاستعداء التي تلوح بها القيادة المغربية يجب أن نؤكد أن المغرب لم ولن يكون عدوا للجزائر..هم إخوتنا اليوم و أمس وغدا…مشكلتنا مع المخزن المكلوم.