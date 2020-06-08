المعركة مع المستعمرين في فصولها الحاسمة

بقلم: صالح عوض

انتصرنا في الجزائر وسننتصر في فلسطين.. ولكن هناك مراحل تاريخية لابد من توفرها نساهم نحن في جزء منها وتساهم تطورات عالمية في جزئها الآخر فانتصار الجزائر فارق استراتيجي في ترسيم خرائط توزيع النفوذ الدولية والإقليمية كما ان انتصار فلسطين يعني إعادة تشكل الخريطة السياسية في المنطقة.. فرغم الفترة الزمنية الفاصلة بينهما فإن ما حصل في الجزائر في نهاية الثلث الأول من القرن التاسع عشر و ما حصل في فلسطين في منتصف القرن العشرين نموذج صارخ متميز في حلقة خاصة من المشروع الاستعماري اعتمدت القرار الدولي” المنظومة الاستعمارية” في معركة شاملة نهجت الأسلوب الإحلالي القائم على التطهير العنصري والتزييف الخطير للواقع التاريخي وصنع رواية غير الرواية الحقيقية تستهدف ترحيل المواطنين بالمجازر وجلب مستعمرين بالإغراء والتضليل، ومن يتبقى من أهل البلاد يتم إخضاعه لثقافة نقيضة لتحطيم مقومات شخصيته.. انه التكرار لما فعلته الحروب الصليبية بالقدس سابقا حتى وصل الذروة.. وهو كذلك حضور روح مقاومة المنطقة المستمرة للعنصرية، حتى التقت المقاومة بتضعضع القوة الاستعمارية لأسباب عديدة فسقطت مملكة بيت المقدس الصليبية، وطردنا الاستعمار من الجزائر، وها نحن نسير نحو اقتلاع الغدة السرطانية من فلسطين مع تراجعات واضحة في قوة دفع الاستعمار.. وأثناء المعركة الفاصلة ستتساقط بيادق الاستعمار في المنطقة كلها.

العنصرية:

قضت الإستراتيجية الاستعمارية في مشروعها الحديث والمعاصر بإنهاك البلدان المجاورة بحروب جزئية وبصراعات بينية لإشغالها عن دورها في صد المخطط الاستعماري عن المنطقة، ولتهيئتها لمراحل قادمة يتم فيها ابتلاعها، كما حصل لمصر وبلاد الشام وتركيا وبقية البلدان العربية والإسلامية، وفي ظل ذلك تم التفرغ للجزائر وفلسطين ليصبحا منطلق المشروع التوسعي الإجرامي في المحيط مغربيا وإفريقيا، ومشرقا عربيا وإقليميا.. فكانت المعركة هنا في فصلها الأول الحاسم هي معركة وجود بكل عناصره المادية والمعنوية مرتبطة بمصير الاستعمار ومستقبل الأمة والمنطقة كلها.. وكانت مراهنة الاستعمار أن ينجز مشروعه في الجزائر وفلسطين بأسرع ما يمكن ليشرف فيما بعد على كل الجوار..

وهنا لابد أن نسرع إلى القول أن الدول العربية وما يحيطها من الجوار الإفريقي والآسيوي تمثل كيانا حضاريا متكاملا مستهدفا من قبل المشاريع الاستعمارية.. ولأسباب عديدة لعل أهمها تواجد مقدساتهم وإرثهم الحضاري و مواقعهم الإستراتيجية ومكامن الطاقة والثروات الهائلة يتوجه العداء بعنف ضد العرب على اعتبار إنهم مغناطيس المنطقة الحيوي ويتخذ الهجوم عليهم طرقا عنصرية عديدة يتجلى التطهير العنصري كما سبق أن أشرنا كأبرز هذه الطرق في محاولة لإزاحة أهل المنطقة، وبدأ الإحلال باللفيف الأجنبي في الجزائر وبالحركة الصهيونية في فلسطين وفق خطة تكثيف الهجرات الأجنبية على الطريقة الأمريكية او جنوب إفريقيا، للقضاء على الوجود العربي فيما بعد كما تم القضاء على الهنود الحمر أو إخراجهم من مسرح الحياة.. ومن ثم تركيع الجنوب كله وتحويله الى حيز جغرافي ضمن العالمية الغربية.. فإلى أي مدى نجح المخطط الاستعماري؟.. لئن نجح المخطط الأمريكي في القارة الأمريكية واستبدل الناس.. ولئن نجح المشروع العنصري البريطاني والغربي في جنوب إفريقيا بتكريس المستعمرين كجزء من أبناء البلد.. إلا أنه قد انتهى إلى إخفاق تام في الجزائر بخروج آخر مستوطن أجنبي، و مشكلته في فلسطين لن تحل إلا بخروج آخر مستوطن أجنبي في فلسطين.. وذلك لأسباب تتعلق به وبمآلات مشروعه في المنطقة كما تتعلق بعناصر قوة المنطقة الكامنة والفاعلة بصمت في أحيان كثيرة.

الجزائر وفلسطين:

نؤكد مجددا إن الدوائر الاستعمارية قد جعلت من فلسطين نقطة انطلاق لشن هجماتها متعددة الأشكال على بلدان المشرق العربي واستدعي ذلك استبدال سكانها وتكريس واقع اجتماعي سياسي جديد فيها مختلف تمام الاختلاف عن المنطقة يكون بمثابة قاعدة غربية في قلب المنطقة العربية كما أنجزوا من قبل حشد اللفيف الأجنبي من فرنسا واسبانيا وألمانيا والبرتغال في الجزائر تملكوا الحياة كلها بكل مفاصلها وأزاحوا أهل البلاد بعد أن دمروا كل عناصر وجودهم وأصبحت الجزائر في ثقافتهم قطعة من أوربا.. ومن الجزائر وضعوا الخطط للانطلاق لغزو إفريقيا المسلمة وكل المغرب العربي.

محيط فلسطين كما هو محيط الجزائر قبل استقلالها كان في تمام الخضوع للهيمنة الغربية وذلك لتوفير شروط تحرك الفيروس في المنطقة بلا معرقلات، ومن هنا أصبح شرطا لتحرر المحيط إزالة الكيان الاستيطاني السرطاني.. وهذا ما حصل في المغرب الكبير وإفريقيا فعندما تم قلع الكيان الاستيطاني من الجزائر تحررت تونس والمغرب والعديد من الدول الإفريقية.. و في المشرق العربي حيث تسري سموم الكيان السرطاني في المنطقة تبدو فلسطين هي المفتاح المنهجي لصحو المنطقة واستعادة عافيتها.. صحيح ان الكيان السرطاني الصهيوني تتعدى مهماته حسب الرؤية الاستعمارية حدود منطقة المشرق العربي الى كل الوطن العربي وجواره الإسلامي حيث تصبح كل منجزات الشعوب في التحرر والتنمية وبناء الدولة مهددة وتحت طائلة التخريب المنهجي من قبل أدوات الكيان الصهيوني المحلية والدولية.. وهنا تأتي الصعوبة في اجتثاث الغدة السرطانية لحجم ما أوكل بها من مهمات في المنطقة العربية بل والعالم الإسلامي وإفريقيا واسيا.. حيث غدا الكيان الصهيوني متعدد المهمات في القارتين الأسيوية والإفريقية.. ومن هنا بالضبط كان استهداف الفكرة الأفروأسيوية.

أدوات الاستعمار:

لا يمكن بأي شكل من الأشكال الفصل بين المشروع الاستعماري المتجدد والكيان الصهيوني من حيث الوظيفة والطبيعة العنصرية الاستعمارية.. ويقتضي الترتيب ان نضع الكيان الصهيوني في المقدمة كخط دفاع أول عن المشروع الاستعماري في بلادنا العربية موكل به كل قضايا التخريب والاستنزاف في المنطقة فعلى صعيد إحداث الشروخ الاجتماعية في البلد الواحد حيث كل الدعوات الانفصالية في المغرب العربي والمشرق العربي مرتبطة بعلاقات عمالة للكيان الصهيوني.. وعلى صعيد إحباط محاولات النهضة العربية يتم بوضوح قتل العلماء العرب الذين يختارون العمل في مشاريع بلادهم مشرقا ومغربا والقيام بتدمير المنشآت كما تم تدمير المفاعل النووي في دير الزور بسورية والمفاعل النووي تموز بالعراق..

هذا وتواصل الدوائر الاستعمارية بدأب عمليات استنزاف ثرواتنا من خلال طرق عديدة اما بإشعال فتن الحروب بيننا وإغراء بعضنا ببعضنا بحيث أصبحنا خصوما وأدوات بيد من يحركها من خلف البحار أو صناعة مجموعات الموت والإلقاء بهم في مجتمعاتنا او من خلال التهيئة لطابور خامس للوصول الى سدة الحكم والإدارة والإعلام والتعليم لنهب ثروات البلاد وإفساد الأجيال وتحطيم مشاريع النهضة.

مصير الاستعمار:

في مواجهة الاستعمار وأدواته تمكنا من إزالة الكيان الاستعماري الاستيطاني الإحلالي من الجزائر وبذلك حررنا رقعة إستراتيجية من جغرافيتنا العربية وصحيح أنهم لم يسلموا بهزيمتهم إلا أن العوامل الذاتية في البلد مثلت قوة تنظيف مستمرة لمخلفات الاستعمار واختراقاته من حين إلى آخر.. وبمقدار شعور الأمة بنصرها التاريخي بقلع الغدة السرطانية من الجزائر كان الخوف والقلق الوجودي للقاعدة الاستعمارية المركزية الكيان الصهيوني والتي تعبر دوما عن قلقها الوجودي..

النظام الاستعماري يعاني اليوم من تهديد خطير يتهدده بالموت فكما يرصد في كتابه “موت الغرب” يقول المؤلف الأمريكي “باتريك جيه بوكانن” وهو سياسي ومفكر أمريكي معروف عمل في منصب مستشار لثلاثة رؤساء أمريكيين:” أن الموت الذي يلوح في أفق الغرب هو في الواقع موتان : موت أخلاقي, بفعل الثورة الثقافية التي قلبت القيم التربوية والأسرية والأخلاقية التقليدية. وموت ديمغرافي وبيولوجي (النقص السكاني بالموت الطبيعي). ويظهر بوضوح في العائلة وفي السجلات الحكومية التي تشير إلى اضمحلال القوى البشرية في الغرب وإصابة ما تبقى منها بشيخوخة لا شفاء منها إلا باستقدام المزيد من المهاجرين الشبان.. ويورد الكاتب إحصائيات مذهلة عن تناقص السكان الأصليين في الدول الغربية تهدد الغرب بالتضاؤل خلال نهاية القرن من 720 مليون في أوربا الى 200 مليون، فيما يرى ومن خلال الإحصائيات ان بلاد العرب والمسلمين تزداد المواليد فيها ونسبة النمو الديمغرافي بشكل جنوني لاسيما في فئة الشباب..الأمر الذي سينتهي بتحكم شعوب أخرى في أوربا.

وها نحن نتابع ما يجري داخل الإمبراطورية الأمريكية و المجتمع الأمريكي الذي تضربه الجريمة والتحلل والانتحار وتحطيم الأسرة حيث تبلغ نسبة الأطفال غير الشرعيين اليوم 25 في المائة من العدد الإجمالي للأطفال الأمريكيين ويعيش ثلث أطفال أمريكا في منازل دون أحد الأبوين.. بالإضافة الى اقتصاد يعاني من أزمات حقيقية بعد تجارب فاشلة انفق فيها ثروات طائلة لإخضاع الشعوب وتغيير معالم الكرة الأرضية.. وتزداد الامور تعقيدا بعد كورونا والفوضى الخلاقة في أمريكا.

أما الكيان الصهيوني فهو إلى زوال ، كما تؤكد كل الدراسات العلمية العالمية وكما يؤكد كثير من المفكرين الصهاينة ونورد ما أكّده الجنرال في الاحتياط غرشون كوهين، وهو زميل أبحاث في مركز “بيغن السادات للدراسات الإستراتيجيّة”، يقول معد الدراسة:فقد أعطت الاضطرابات العربيّة”الربيع العربي” في العقد الماضي، وخاصّةً الحرب الأهليّة السوريّة إسرائيل فترة استراحة إستراتيجية كان كيان الاحتلال بأمَّس الحاجة إليها، الأمر الذي دفع العديد من خبراء الأمن الإسرائيليين إلى الاقتناع بأنّ الدولة اليهودية لم تعد تواجه تهديدًا وجوديًا، وتابع قائلاً: ” إنّه لأوّلِ مرّةٍ منذ إبرام معاهدة السلام المصريّة الإسرائيليّة عام 1979، تُواجِه إسرائيل احتمالًا واقعيًا في حريقٍ متعدِّد المواجهات، أيْ في لبنان وسوريّة وقطاع غزة، بالإضافة إلى احتمال وقوع هجماتٍ إرهابيّةٍ من الغرب، مُوضِحًا أنّ هذا التحدّي الوجوديّ القديم-الجديد يتضمَّن ثلاثة عناصر تشغيليّة رئيسيّة:

الأوّل، تهديد واسع النطاق بأبعاد غيرُ مسبوقةٍ من الصواريخ والقذائف المتطورّة وشديدة الدقّة، مُشيرًا إلى أنّه يتم تنظيم هذه الترسانة الضخمة في خطوطٍ هجوميّةٍ عمليّةٍ تمّ إعدادها بالفعل لاستهداف المواقع الإستراتيجيّة ومواقع البنية التحتيّة في عمق إسرائيل ، مثل قواعد القوات الجويّة، المقر العسكريّ لقيادة هيئة الأركان بتل أبيب، محطات الطاقة، المطارات والمراكز السكانيّة، على حدّ تعبير الجنرال هكوهين.

وشدّدّ مُعِّد الدراسة على أنّ إسرائيل مُحاصرةً من جميع الجهات: “من لبنان وسوريّة وقطاع غزة، مُشيرًا إلى أنّه باستطاعة هذا المحور أنْ يخلق توازنًا من الرعب يستند إلى تهديدٍ صاروخيٍّ ذي مصداقيةٍ يُجبِر إسرائيل على تجنّب أكبر قدرٍ مُمكنٍ من الأعمال الانتقاميّة التي تتجاوز عتبة الاحتواء، أيْ المقبولة بشكلٍ متبادلٍ، وعلى المدى الطويل، لا بُدَّ أنْ يكون لهذه الحالة تأثير استنزاف مستمر، مثل فشل الجهاز المناعيّ، من شأنه كبح تقدم إسرائيل ونجاحاتها وتآكل أمل الشعب اليهودي في وطنٍ آمنٍ ومُزدهرٍ،”

جولة حاسمة:

لم تعد قوة دفع المشروع الاستعماري كما كانت سابقا عند انطلاقه فلقد تحولت كثير من دوله إلى عالم ثالث من حيث قدراتها الاقتصادية ويبدو عليها شيخوخة واضحة وهذا كله يعني انه لن يكون بمقدورها حرب مفتوحة مع العرب.. الأمر الذي سينعكس على القاعدة المركزية للمشروع الغربي الكيان الصهيوني المحاصرة بالشعب الفلسطيني والمقاومة العربية وتنامي روح الرفض في المنطقة وفي العالم للوجود الصهيوني..هذا بالإضافة الى الحراك العربي في أكثر من مكان لتنظيف البلدان من الفاسدين وجمع عناصر القوة وتفعيلها لاسيما وبلاد العرب تحوي ثروات كافية لانبعاث نهضة حضارية ستقطع يد الاستعماريين وتجفف مصادر قوة الكيان السرطاني في فلسطين.

لن يستسلم المستعمرون بسهولة عندما تلمع بارقات انتصارنا وسيحاولون تشغيل كل أدواتهم لإرباكنا وتفجير القنابل الموقوتة في وجوهنا وسيظلون إلى آخر لحظة مصرين على إعاقتنا، وسندفع ثمنا كبيرا، هذا صحيح ولكن صيرورة الكفاح القائمة على التراكم والنواميس والسنن تسير بنا وبهم إلى النهايات المنطقية برحيل المستعمرين وامتلاكنا القدرة على تقرير مصيرنا.

إننا نسير والغرب في اتجاه واحد نحو المصير بوجهيه أحدهما انتصارنا والآخر هزيمته.. بروز فلسطين وانزياح الكيان الصهيوني.. وبالنظر إلى ما يتم على الجبهتين نرى آن كل شيء يسير في هذا الاتجاه.. والله غالب على أمره.