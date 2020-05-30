المطالبة بالأثر الرجعي للمرسوم 266/14

طالبت التنسيقية الوطنية لأساتذة طور التعليم الابتدائي من وزير التربية الوطنية ضرورة الإسراع في تلبية مطالب هذه الفئة على أرض الواقع والتي عبرت عنها في سلسلة طويلة من الاحتجاجات والإضرابات ، حيث شددت عبر مراسلة جديدة اطلعت عليها يومية “الوسط” أنه على الوزارة الوصية استغلال هذه الفترة الممتدة إلى غاية الدخول المدرسي القادم من أجل تجسيد تلك المطالب التي اعترفت بها في بيان رسمي سابق وعدم تضييع الوقت من أجل طي هذه الصفحة نهائيا , هذا وتتمثل مطالب هذه الفئة في تغيير المناهج والبرامج بما يحقق جودة التعليم ويخفف المحفظة على التلاميذ والمطالبة بالأثر الرجعي للمرسوم 266/14 من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية وكذا توحيد معايير التصنيف بتثمين الشهادات العلمية ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص ورفع الأجور ب 30 ألف دج لاستدراك القدرة الشرائية المتدهورة وتخفيض الحجم الساعي المعمول به الآن إضافة إلى إعفاء أساتذة هذا الطور من جميع المهام غير البيداغوجية والحق في الترقية الألية في الصنف إلى رتبة أستاذ رئيسي كل 5 سنوات ورتبة أستاذ مكون كل 10 سنوات مع استرجاع الحق في التقاعد النسبي ضمن إدراج مهنة التعليم ضمن المهن الشاقة وإلحاق المدرسة الابتدائية بوزارة التربية كالمتوسطات والثانويات والمطالبة بالحق في استفادة هذه الفئة من السكن على غرار باقي الشرائح الاجتماعية الأخرى.



أحسن مرزوق