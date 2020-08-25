المشيشي يشكل حكومة كفاءات في تونس

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف، هشام المشيشي مساء أمس عن تشكيلة حكومة كفاءات تضم 26 وزيرا.

وخلت القائمة التي سلمها المشيشي للرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج من الأحزاب الممثلة في مجلس النواب.

وسيتم عرض الحكومة الجديدة خلال أيام على البرلمان لنيل الثقة ، وهي ثالث حكومة يتم تشكيلها في ظرف سنة ، بعد الاطاحة بحكومة الياس الفخفاخ بسبب قضية فساد تخصه.

تشكيلة الحكومة التونسية: