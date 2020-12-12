المشهد الثقافي إبداع وجوائز

بقلم الدكتورة:نعيمة سعدية / جامعة بسكرة



من أهم المنصات النقدية المسابقات الأدبية التي ينتعش بها المشهد الثقافي ، والتي يعول عليها في النهوض بهذا المشهد لما فيها من تنافسية تعين على أن يميز الأفضل عن غيره حسب المستوى الإبداعي ، وهنا نقف عند علو قيمة الإنتاج الذي تتشكل على أساسه مسابقات متخصصة تقوم هذا المنتج ، ما يدفع الفائز إلى مزيد من الإجادة من جهة ومن جهة أخرى تحث الآخرين على الولوج إلى مجال الإبداع ، ولكن : عقب الإعلان عن نتائج كل مسابقة أدبية أو ثقافية يحتدم النقاش أو الجدل حول اختيار لجان التحكيم ، ومدى مصداقية تلك اللجان .. ومن ثم أحقية من اختيروا للفوز بالجوائز المختلفة على امتداد الساحة العربية كلها . فقد اعتبر الكثيرون من المثقفين أن الجوائز الأدبية عبارة عن شراء للذمم والولاءات في حين اعتبرها آخرون بحثا عن فعل ثقافي حقيقي ، والواقع الذي لا مفر من مواجهته أن المحيط الثقافي الفاسد لا يفرز إلا جوائز غير مستحقة لأولئك الذين وقع عليهم الاختيار ، بمعنى أن تلك الجوائز تقوم اللجان المشكلة المسؤولة بتوزيعها في مناخ فاسد ، بداية من المؤسسة التي تنظم المسابقة مروراً باختيار لجان التحكيم وصولا إلى اختيار الفائزين ن إن المشهد الثقافي ينتعش بالحراك الإبداعي على الأصعدة والمستويات جميعها محليا وعربياً وإقليمياً ودولياً إلا انه يعاني من وطأة التكدس .. ومسابقات الاسترضاء أو جبر الخواطر أحياناً .. فيهمش النص المستحق لحساب النص المزيف الذي يسعى أعضاء اللجان إلى مجاملة صاحبه أو استرضائه . ومن ثم نجد أنفسنا أمام تجاوزات لا تخدم المشهد الثقافي .. حيث يبدأ الصراع في صوره المختلفة من انتقاد وتلاعن وتشكيك بل وضرب في المؤسسة الثقافية المنظمة . ونرى أنه إذا أردنا أن نتجاوز هذا على المستوى. المحلي ابتداء فيجب أن يتم تفعيل الآليات والإمكانات المتاحة من قبل مديريات الثقافة على مستوى الولايات ثم البلديات مع ضرورة التنسيق مع اللجنة الثقافية للمجلس الشعبي للولاية ، ولجان الثقافة لمجالس البلديات بالتنسيق مع أساتذة متخصصين في الفنون والآداب المختلفة ( الشعر / الرواية/ المسرح/ الموسيقا وغيرها) لتتحقق النهضة الثقافية المستهدفة .. هذه

أما الجائزة فهي بمثابة حافز يكرس الجهود المبذولة لتشكيل مشهد ثقافي جديد يقوم على الإجادة الإبداعية والنزاهة في تناول النصوص المختلفة . وتعد المسابقات الإلكترونية وسيلة تواكب هذا التطور الهائل في مجال التواصل بألوانه المتعددة .. ومنها مجال الإبداع ومن ثم التنافس في هذا السياق . وربما كانت هذه المسابقات الإلكترونية وسيلة مهمة وأكثر سهولة وفي متناول الناشئة والشباب لطرح إبداعاتهم على اختلاف قوالبها ثم المشاركة في المسابقات المعلنة عن طريق هذه الوسائل الحيوية الحديثة .

ولا يقف الأمر في هذا الإطار عند المبدعين وإنما يتعداهم إلى الجمهور المتلقي حيث يتم التفاعل السريع بين الطرفين باعتبارهما مقومين أساسين من مقومات العملية الإبداعية . وعلى هذا فإن الجائزة يجب ألا تكون غاية ذاتها حتى تتحقق لها المصداقية والشفافية والنزاهة .. ويتم تجاوز التزييف في عملية توزيع الجوائز على المبدعين . والإبداع في جوهره نشاط إنساني ذهني راق ومتميز ناتج عن تفاعل إيجابي بين عوامل عقلية وشخصية واجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية لدى الفرد المبدع سعياً إلى تقديم حلول لكثير من المشكلات على تنوعها والتي تواجه الإنسان في مجتمع عربي ما .. أو المشكلات المشتركة على مستوى المجتمعات العربية بوجه عام . وإذا كان الإبداع يتفاعل مع الواقع ليستشرف المستقبل فيجب أن تمنح الحائزة لمن يستحق .. ولذا كان على لجان التحكيم أن تضع نصب أعين أعضائها المعيار الأخلاقي باعتباره أحد أهم المعايير التي يتم على أساسها اختيار الأعمال الفائزة.



وإذا كانت هناك سمات لأعضاء لجان التحكيم .. فإن من أهمها التنوع والاختلاف من جهة والتمكن والتخصص من جهة أخرى . ويرى البعض أن هدف الجوائز يبقى هو التشجيع فحسب دون أن يضيف الكثير إلى الحركة الثقافية على المستوى المحلي أولاً صعوداً إلى المستويات الأخرى . ويرى هؤلاء كذلك إنه يجب التنسيق مع الجامعات والمعاهد العليا على المستويين المحلي والعربي وذلك إما عن طريق الشراكة ونقل الأنشطة إلى الجامعات والمعاهد . والواقع أن هذا التوجه يغفل مؤسسات المجتمع الثقافية التي تعبر عن فئات المجتمع المختلفة وتتفاعل معهم وتمثل منابر حقيقية للمبدعين على اختلاف ثقافاتهم وتوجهاتهم ومستوياتهم .. أما أن تأرز العملية الإبداعية والثقافية إلى الجامعات ومعاهد التعليم العالي وينحسر تفاعلها عن المجتمع وتوكل إلى أساتذة التعليم العالي ومن ثم تتقوقع العملية الإبداعية وتقتصر الحركة الثقافية على الإطار الأكاديمي فهذه مسألة عنصرية فجة تؤثر سلبا على عملية الإبداع وعلى الحركة الثقافية بوجه عام . ولا يمكن إنكار قيمة الجائزة الفعلية باعتبارها مقوما إيجابيا من مقومات العملية التنافسية في مجال الإبداع . متلازمة الإبداع والجائزة.. سيطرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، إذ يمكن أن يخلق مبدعا حقيقيا، سيقدم لنا تحفة فنية في مجال تخصصه، ويمكن أن يجهض كل هذا إذا اعترضت العملية معاول الهدم، تلازم الإبداع والجائزة، ظاهرة تختصر فلسفة الحياة..وعلى الجهات التحكم في مبادئ العملية من أجل تأثيث قارب للنجاة …الإبداع رسم للمستقبل، والمستقبل تغيير

من أهم المنصات النقدية المسابقات الأدبية والفنية، التي ينتعش بها المشهد الثقافي .. والتي يعول عليها في النهوض بهذا المشهد لما فيها من تنافسية تعين على أن يميز الأفضل عن غيره حسب المستوى الإبداعي . وهنا نقف عند علو قيمة الإنتاج الذي تتشكل على أساسه مسابقات متخصصة تقوم هذا المنتج .. ما يدفع الفائز إلى مزيد من الإجادة من جهة، ومن جهة أخرى تحث الآخرين على الولوج إلى مجال الإبداع ..كما تحث بقية المشاركين على العمل أكثر بروح تنافسية، وبتصحيح بعض المواطن في المنجز الإبداعي، في دورات أخرى ولكن : عقب الإعلان عن نتائج كل مسابقة أدبية أو ثقافية يحتدم النقاش أو الجدل حول اختيار لجان التحكيم .. ومدى مصداقية تلك اللجان..ومن ثم أحقية من اختيروا للفوز بالجوائز المختلفة على امتداد الساحة العربية كلها . يرى الكثير من المثقفين أن الجوائز الأدبية عبارة عن شراء للذمم والولاءات في حين اعتبرها آخرون بحثا عن فعل ثقافي حقيقي.. والواقع الذي لا مفر من مواجهته أن المحيط الثقافي الفاسد لا يفرز إلا جوائز غير مستحقة لأولئك الذين وقع عليهم الاختيار .. بمعنى أن تلك الجوائز تقوم اللجان المشكلة المسؤولة بتوزيعها في مناخ فاسد .. بداية من المؤسسة التي تنظم المسابقة مروراً باختيار لجان التحكيم وصولا إلى اختيار الفائزين.. إن المشهد الثقافي ينتعش بالحراك الإبداعي على الأصعدة والمستويات جميعها محليا وعربياً وإقليمياً ودولياً إلا أنه يعاني من وطأة التكدّس.. ومسابقات الاسترضاء أو جبر الخواطر أحياناً .. فيهمّش النص المستحق على حساب النص المزيف الذي يسعى أعضاء اللجان إلى مجاملة صاحبه أو استرضائه. ومن ثم نجد أنفسنا أمام تجاوزات لا تخدم المشهد الثقافي..حيث يبدأ الصراع في صوره المختلفة من انتقاد وتلاعن وتشكيك بل وضرب في المؤسسة الثقافية المنظمة . ونرى أنه إذا أردنا أن نتجاوز هذا على المستوى. المحلي ابتداء فيجب أن يتم تفعيل الآليات والإمكانات المتاحة من قبل مديريات الثقافة والمؤسسات القائمة على المسابقات، على مستوى الولايات والبلديات، مع ضرورة التنسيق مع اللجنة الثقافية للمجلس الشعبي للولاية..ولجان الثقافة لمجالس البلديات بالتنسيق مع أساتذة متخصصين في الفنون والآداب المختلفة ( الشعر / الرواية/ المسرح/ الموسيقا وغيرها) لتتحقق النهضة الثقافية المستهدفة .. هذه أما الجائزة فهي بمثابة حافز يكرس الجهود المبذولة لتشكيل مشهد ثقافي جديد يقوم على الإجادة الإبداعية والنزاهة في تناول النصوص المختلفة . وتعد المسابقات الإلكترونية وسيلة تواكب هذا التطور الهائل في مجال التواصل بألوانه المتعددة .. ومنها مجال الإبداع ومن ثم التنافس في هذا السياق . وربما كانت هذه المسابقات الإلكترونية وسيلة مهمة وأكثر سهولة وفي متناول الناشئة والشباب لطرح إبداعاتهم على اختلاف قوالبها ثم المشاركة في المسابقات المعلنة عن طريق هذه الوسائل الحيوية الحديثة . ولا يقف الأمر في هذا الإطار عند المبدعين وإنما يتعداهم إلى الجمهور المتلقي، حيث يتم التفاعل السريع بين الطرفين باعتبارهما مقومين أساسين من مقومات العملية الإبداعية..وعلى هذا فإن الجائزة يجب ألا تكون غاية ذاتها حتى تتحقق لها المصداقية والشفافية والنزاهة .. ويتم تجاوز التزييف في عملية توزيع الجوائز على المبدعين..والإبداع في جوهره نشاط إنساني ذهني راق ومتميز ناتج عن تفاعل إيجابي بين عوامل عقلية وشخصية واجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية لدى الفرد المبدع سعياً إلى تقديم حلول لكثير من المشكلات على تنوعها والتي تواجه الإنسان في مجتمع عربي ما.. أو المشكلات المشتركة على مستوى المجتمعات العربية بوجه عام . وإذا كان الإبداع يتفاعل مع الواقع ليستشرف المستقبل فيجب أن تمنح الحائزة لمن يستحق .. ولذا كان على لجان التحكيم أن تضع نصب أعينها المعيار الأخلاقي-الذي يلزمهم بالمصداقية والموضوعية في التقييم- باعتباره أحد أهم المعايير التي يتم على أساسها اختيار الأعمال الفائزة. وإذا كانت هناك سمات لأعضاء لجان التحكيم.. فإن من أهمها التنوع والاختلاف من جهة والتمكن والتخصص من جهة أخرى.وأن يتحلى أعضاء اللجنة بالغيرة على الثوابت، فيتمتعون بالجرأة على إقصاء الأعمال التي تسيء لثوابت المجتمعات وتتعدى الخطوط الحمراء من الدخول حقل المنافسة من الأساس…ويرى البعض أن هدف الجوائز يبقى هو التشجيع فحسب دون أن يضيف الكثير إلى الحركة الثقافية على المستوى المحلي أولاً صعوداً إلى المستويات الأخرى . ويرى هؤلاء كذلك إنه يجب التنسيق مع الجامعات والمعاهد العليا على المستويين المحلي والعربي وذلك إما عن طريق الشراكة ونقل الأنشطة إلى الجامعات والمعاهد . والواقع أن هذا التوجه يتجاهل مؤسسات المجتمع المختلفة، التي تعبر عن فئاته وتتفاعل معها وتمثل منابر حقيقية للمبدعين على اختلاف ثقافاتهم وتوجهاتهم ومستوياتهم.. أما أن تركن العملية الإبداعية والثقافية إلى الجامعات ومعاهد التعليم العالي ويتم إلغاء تفاعلها المجتمعي، فتنحصر عنه في الزاوية بعيدا، على أن توكل إلى أساتذة التعليم العالي مسألة تقييمه فنيا، ومن ثم تتقوقع العملية الإبداعية وتقتصر الحركة الثقافية على الإطار الأكاديمي فهذه مسألة عنصرية فجة تؤثر سلبا على عملية الإبداع وعلى الحركة الثقافية بوجه عام، فعلى الفاعلين الاجتماعيين الإسهام بشكل جيد في العملية…حيث المجد للعقل والعبرة للعمل. وأخيرا، لا يمكن إنكار قيمة الجائزة الفعلية باعتبارها مقوما إيجابيا من مقومات العملية التنافسية في مجال الإبداع . وفي زمن الإنترنت والرقمنة ومع التسهيلات المتنوعة في عالم الطباعة تطرح تساؤلات كثيرة حول طبيعة المسابقات في عالم الإبداع ومدى فاعليتها في صنع المشهد الثقافي .