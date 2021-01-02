المسيلة.. افتتاح أول مكتبة بداخل مقهى يشجع على القراءة

في مبادرة ثقافية قادتها مجموعة من المثقفين والفنانين ومواطنين،افتتحت أمس بمدينة المسيلة، المكتبة الأولى ضمن مشروع” مكتبة في كل مقهي” التي يقودها ” محمد بتقة” إطار سابق في مديرية الثقافة، وبعض المثقفين حيث استعانوا بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك لإبلاغ فئة كبيرة من المواطنين بالموضوع، حيث تم إنشاء صفحة خاصة المقهي الثقافي بولاية المسيلة، فلاقت تجاوبا وتعاونا كبيرا من الناس، كما أن الفكرة وجدت ترحيبا ودعما ،وتهدف هذه المكتبة التي هي عبارة عن خزانة بها مجموعة من الكتب تم وضعها بمقهي بوسط مدينة المسيلة، إلى تشجيع المطالعة و المقروئية لدى مرتادي المقاهي،هذا ولاقت هذه المبادرة الأولى من نوعها استحسان مواطني المسيلة، وعلى رأسهم الطبقة المثقفة التي دعت إلى المزيد من المكتبات و توسيعها لتشمل كل بلديات ،و قد حضر افتتاح مبادرة ” مكتبة في كل مقهى” عدد من الشعراء والمثقفين، وكل المهتمين بالمجال الأدبي، وبعض المنتخبين الذين أشاد بالمبادرة التي من المنتظر أن تعمم في جميع المقاهي الأخرى ،وأثنى العديد من المواطنين والمولعين بالمطالعة على هذه المبادرة الطيبة التي تهدف إلى غرس ثقافة المطالعة والقراءة وتهذيب سلوك الأفراد متمنين أن يتم تعميمها على باقي الفضاءات الأخرى بمدينة المسيلة.

ع.بديار