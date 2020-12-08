المسرح الوطني الجزائري يحتفي بالإبداع المسرحي بكل تنوعاته

خصص المسرح الوطني الجزائري “محي الدين بشطارزي” برنامجا خاص بشهر ديسمبر الجاري، والشيء المميز من خلاله هو تنوع نشاطاته الافتراضية التي تتزامن مع الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا والتي ستبث على صفحته الرسمية للفايسبوك و قناته الرسمية عبر موقع اليوتيوب ،وهذا من شأنه أن يعطي إضافة حقيقية لعشاق الفن الرابع من أجل بعث نشاط جديد للساحة المسرحية في الجزائر وتتخللها عروضا ركحية حديثة الإنتاج ،وأخرى من الإنتاجات القديمة التي يزخر بها أرشيف المسرح الجزائري، وذلك ابتداء من الـ 08 وإلى غاية الـ29 من شهر ديسمبر الجاري، كما أن هذه العروض المسرحية غير محصورة في جمهور معين بل هي موجهة إلى الجمهور العريض.

عروض مسرحية لعمالقة الإخراج المسرحي في الجزائر

وفيما يخص العروض الموجهة لجمهور الكبار ستنظم من الفترة الممتدة من 8 إلى 28 ديسمبر الجاري وفيها مجموعة من المسرحيات لعمالقة الإخراج المسرحي في الجزائر وهم زياني شريف عياد، محمد شرشال ، جمال قرمي ، أحمد خودي ، أحمد رزاق، حميدة آيت الحاج ، عبد الكريم بريبر، كما يعيش ، إبراهيم شرقي وتتمثل هذه الأعمال لكل من “جي بي أس” التي ستعرض يومي 8 و9 من الشهر الحالي ، وتليها مسرحيات أخرى كالشهداء يعودون هذا الأسبوع ،طرشاقة، سليمان اللك، بهيجة، ماكبت، الزاوش، راجعين …راجعين، صفية، المحاكمة، حافلة تسير، والتي ستعرض ابتداء من الساعة الثامنة مساء، حيث أن هذه العروض التي أنتجها المسرح الوطني الجزائري في الأعوام الأخيرة صنعت الفرجة في مختلف المسارح ، كما أن معظمها قد توج بجوائز وطنية وعربية في عدة مهرجانات تعنى بالمسرح بالدرجة الأولى وهذا راجع لأنها تحاكي الواقع الجزائري اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا فهنا يكمن تميز هاته المسرحيات التي كانت مرآة عاكسة للمجتمع الجزائري من خلال الخشبة التي تعد وسيلة للتعبير الفني والإبداعي على حد سواء .

تنمية الذائقة الفنية لدى الأطفال

وسيحظى جمهور الأطفال بمجموعة من العروض المسرحية التي تحمل في طياتها مواضيع متنوعة تنمي الذائقة الفنية لديهم وتساهم أيضا في تطوير قدراتهم المعرفية لكونها تحمل قيما أخلاقية ورسائل توعوية لفائدة هؤلاء البراعم الصغار وتتمثل في:” مختبر عمو حكيم”، “صديق البيئة”، “بوفرططو والعسل”،” أشكر صاحبة المنديل”، “جيل الانترنيت”، وسيكون هذا في الفترة الممتدة من 11 إلى غاية 29 ديسمبر 2020. أيام الثلاثاء على الساعة (14:00 سا) / وأيام الجمعة والسبت على الـ(11:00 سا).

“ماستر كلاس” بالتعاون مع السفارة الإسبانية بالجزائر

كما أن المسرح الوطني الجزائري وبالتعاون مع السفارة الإسبانية في الجزائر خصص نشاطين “ماستر كلاس”، تحت عنوان “الإبداع وفن التمثيل .. الاشتغال على الإدارة الذاتية”، سيتم تنظيمه يوم الثلاثاء 08 ديسمبر، من الساعة العاشرة (10:00 سا) وحتى منتصف النهار (12:00 سا)، عبر منصة “زووم” الافتراضية، هذا النشاط ستقدمه الممثلة والمؤطرة كارولينا كيتو. الهدف من هذا الملتقى، هو تعريف المشاركين فيه، بتجربة فن التمثيل على المسرح أو أمام الكاميرا، وذلك لإنشاء وخلق لقاء لتبادل الرؤى وكذا الوقائع والحقائق، مما سيسمح بمد شبكة تواصل بين المشاركين الجزائريين، وتوفير الأدوات اللازمة بالنسبة لمختلف نماذج الإدارة الذاتية، التكوين السينمائي وفن التمثيل، دون الاضطرار إلى مغادرة المنزل.

إطلاق مشروع مسرحي على المباشر “بنات برناردا”

وفي إطار التعاون المشترك بين الطرفين ، سيتم تخصيص “مشروع مسرحي على المباشر”، يحمل عنوان “بنات برناردا”، قصته مستوحاة من “بيت برناردا ألبا” للمؤلف فيديريكو غارسيا لوركا. من المقرر أن يتم إنجاز هذا المشروع بين الفترة الممتدة من شهر ديسمبر 2020 وشهر فيفري من العام المقبل 2021. حيث ستشرف على ورشة العمل هذه، السيدة آنا فرنانديز فالبوينا، أستاذة الفن الدرامي في المدرسة الملكية العليا للفن الدرامي (RESAD)، الحاصلة على الدكتوراه في “الفيلولوجيا” أو علم فقه اللغة. كما سيعرف هذا النشاط مشاركة عشر ممثلات بين إسبانيات وجزائريات.

الاحتفاء بالنص المسرحي في المجالس الافتراضية

ولقد تم برمجة “مجالس افتراضية ” كل يوم سبت والتي تحتفي بالنص المسرحي كما أن هذه اللقاءات الأسبوعية من تنظيم المسرح الوطني الجزائري وبالتنسيق وتنشيط من الصحفي والكاتب عبد الرزاق بوكبة، كتابة وبحثا ونقدا، كما أن هذه المجالس تقترح قراءات لنصوص (من طرف مؤلفاتها ومؤلفيها) خلال الفترة الصباحية من أيام السبت، ابتداء من الساعة (11:00 سا)، تليها مداخلات نقدية نبثها ابتداء من الساعة (21:00 سا) وهذا من 05 إلى غاية 26 ديسمبر 2020 ، وتتمثل هاته القراءات في “المايدة”، للكاتبة سارة بوخاري، ا مع متابعة نقدية لمصطفى بوري، مع قراءة نص “الجوع” للكاتب أمجد مكاوي، تتابعها نقديا سميرة بشير بويجرة ، وسيتم قراءة نص الكاتب عبد القادر بلكروي الموسوم بـ “Elle et Lui ” وسيتولى ربيع قشي المتابعة النقدية ، كما ستتخلل هذه اللقاءات الأسبوعية قراءة نص “هبرة السبع” من طرف الحكواتي ماحي صديق .

برمجة عروض المسرح البريطاني

وبرمج المسرح الوطني الجزائري 08 عروض ابتداء من 2 إلى 17 ديسمبر 2020 والتي تدخل ضمن العروض الافتراضية لأعمال من المسرح البريطاني، وستبث عبر القناة الرسمية للمسرح الوطني على اليوتيوب، كما يمكن مشاهدة كل عرض من العروض المبرمجة لمدة يومين كاملين، وذلك من الساعة السادسة مساء، حتى الثانية صباحا، وتتمثل هذه العروض في كل من: Blueprint Medea M، Beckett by Brook، Antony & Cleopatra، Shakespeare’s Henry V، Roald Dahl’s the twits، Full Show Continuity.

تشجيع المواهب وتوسيع أفق الخيال الإبداعي

وبالنسبة لمسابقة الحكواتي تم الإعلان عن نتائج هذه المسابقة الموجهة إلى جمهور الأطفال، والتي تم تنظيمها في الفترة الممتدة من 21 جوان إلى غاية 04 جويلية 2020، والتي جاءت في إطار البرنامج الافتراضي للمسرح الوطني الجزائري، وأيضا الاحتفالات المخلدة لعيدي الاستقلال والشباب، والتي كان الهدف منها تشجيع المواهب وتوسيع أفق الخيال الإبداعي و التي تضمنت الإجابة على الأسئلة التي طرحها الراوي، صديق ماحي، عقب كل حكاية كان يرويها، والتي تم بثها عبر صفحات المسرح الوطني الجزائري على شبكات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني وقناة هذه المؤسسة المسرحية على اليوتيوب ، وعرفت هذه المسابقة التي تنتصر للإبداع بالدرجة الأولى فوز كل من براهمي محمد طه صاحب (10 سنوات) و رقام رهف أمينة البالغة من العمر (08 سنوات) وصوالح أيمن ذو 10 سنوات وشرفي نور سين صاحبة 09 سنوات حيث سيستلم هؤلاء جوائزهم خلال الأسبوع الأول من العطلة المدرسية الشتوية.

حكيم مالك