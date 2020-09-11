المستشفى الجامعي لسطيف يتغلب على الكورونا

أعلن المركز الإستشفائي الجامعي سعادنة محمد عبد النور بسطيف, انتصاره على فيروس كورونا بالولاية و تمكنه من السيطرة عليه وذلك بعد جهود ومعركة خاضتها كافة أطقمه الطبية .

و جاء في بيان لهذه المؤسسة الاستشفائية أنه تبين من خلال المتابعة اليومية لرصد الحالات الجديدة لفيروس كورونا, في مختلف المصالح وكذا نقاط الفحص المتقدمة, ومتابعة القاعدة الرقمية لبيانات كوفيد 19 من طرف الأستاذة قماش سعاد مختصة في الطب الوقائي وعلم الأوبئة أنه تم تسجيل انخفاض في عدد الحالات المصابة, إذ سجلت 5 حالات فقط مشتبه بها وصفر حالة ايجابية وصفر حالة وفاة وذكرت الإدارة أن المركز الإستشفائي الجامعي سيعود بصفة طبيعية لمختلف نشاطاته المنوطة به بعد استشارة المجلس العلمي.

نوهت إدارة المستشفى في بيانها بالجهود والتضحيات الجسام مع توجيه رسالة تقدير و شكر لكل الجمعيات الخيرية وفعاليات المجتمع المدني وكل رجال الأعمال المساهمين في الأعمال الخيرية وكذا الأسرة الإعلامية التي واكبت مختلف الأحداث.