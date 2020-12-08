المسابقات الأدبية محفزٌ لِمواصلة الإبداع

الكتابة تتجاوز الذات وتخلق عالما موازيا لها

من رحم قرية أجلموس المغربية ولد القاص “زهير بوعزاوي” الفائز بالجائزة الأولى صنف المجموعات القصصية في المسابقة الثقافية الدولية لِمؤسسة “هبة بنداري للتنمية” في دورتها الثانية بمجموعته القصصية الموسومة بِـ “قرية أجلموس”، وسيتم نشر العمل الفائز على نفقة الدار المصرية “واو” للنشر والتوزيع.

زهير بوعزاوي اسم ارتبط بعدة جوائز أدبية وطنية كانت أم دولية، وإلى جانب شغف الكتابة هو مولع أيضا بفن التصوير إذ شارك في عدة معارض فوتوغرافية دولية كل هذا ولم يتجاوز الربع قرن من عمره. وكان لِـيومية الوسط حوارا حصريا مع القاص “زهير بوعزاوي” لِيجوب بنا دهاليز الحرف ويأخذ بيدنا إلى قرية أجلموس المغربية.

في البدايةِ حدثنا عن مشاركتكَ في المسابقة الثقافية الدولية لمؤسسة هبة بنداري للتنمية في دورتها الثانية؟

مسابقة مؤسسة “هبة بنداري للتنمية” هي مسابقة تنظم كل سنة في دولة مصر، وتفتح باب المشاركة لكل العرب، شاركت فيها بعد أن عثرت على منشورها في صفحة حسابهم، والمؤسسة لها دار نشر خاصة بها وهي دار “واو” للنشر والتوزيع، وقد دامت أطوار المسابقة شهورًا ومرت عبر مراحل، بكل مصداقية وشفافية حتى إعلان النتائج، وحزت على الجائزة الأولى، وسيتم نشر الأعمال الفائزة على نفقة الدار دون أن يتحمل الكاتب أي نفقة، وأشكر الأستاذة “هبة بنداري” على تعاونها الراقي وتواصلها الدائم معنا.

ما هي خلفية المجموعة القصصية الموسومة بِـ “قرية أجلموس” ؟

هذه المجموعة كتبت من هامش مهمش، يغيب عنه كل ما هو ثقافي، بإرادة فردية ودون دعم استطعت إيصالها للمسابقة، سميتها بهذا الاسم تيمننًا بالقرية التي أعيش فيها حاليًا “قرية أجلموس”، تجمع بين طياتها مجموعة من القصص القصيرة المعبرة عن وقائع اجتماعية يعاني منها الأطلس المتوسط خاصة والمجتمع المغربي عامة، وقد كانت الأفكار فيها مختلفة بين الخيانة وزواج القاصرات ومشاكل الأطلس في فصل الشتاء ومعاناة الشباب مع الكتابة وغوائل الزمان.

إلى أي مدى ينحاز الكاتب إلى الواقع؟

الكاتب دائما ما يستمد أفكاره من واقعه المعاش كما أن الواقع هو مرآة تعكس ذات الكاتب وأفكاره، وهو كذلك مدة خام للإبداع، يتبق على الكاتب صياغته ومعالجته بطريقة إبداعية ليخرجه في قالب يناسب الجميع، فلا إبداع دون واقع.

ما هي القضية التي يعالجها زهير في كتاباته؟

القضية أو بالأحرى القضايا التي أحاول معالجتها دائمًا ما تكون اجتماعية، يتخبط فيها المجتمع المغربي والعربي ككل، والكاتب هو من يحاول إيصال مشاكل مجتمعه إلى الكل، عسى أن يتحرك ضمير المسؤول ليعالج ما يمكن علاجه، وأغلب القضايا التي تسيطر على كتاباتي وأشعر أنني أبدع في طرحها هي الهجرة غير الشرعية والشعوذة ومشاكل الأطلس المتوسط خصوصا الفئة المهمشة منه.

إلى أي مدى تنعكس الذاتية في كتاباتكَ؟

تنعكس الذاتية في كتاباتي إلى حدٍ كبير، فأنا ككاتب أنقل تجارب عشتها وأتخير لها بين الورق مكانًا ملكيًا لتصل أفكاري الجميع، حتى النصوص التي أكون سادرًا لها والبطل شخصية أخرى فهنا أحاول أن يواري نفسي خلف هذه الشخصية والذاتية تكون طاغية على كتاباتي.

هل يجب على الكاتب المشاركة في المسابقات الأدبية لمعرفة قيمة نصه الحقيقية ؟

حاليًا الجوائز الأدبية عبارة عن موضة يحاول الجميع اتباعها لكنها لا تصنع دائمًا المبدع، فهناك مسابقات لا مصداقية فيها تجد الفائز صديق للمنظم أو مقرب له كما يقال بالعامية ” خيرنا ما يديه غيرنا”، وهذا ما يفسد الحقل الثقافي وينجب لنا مبدع عاق إذ لو شارك في مسابقة وحده لن يفوز وهذا يحدث لدينا كثيرًا، لكن المسابقات الأدبية بالنسبة للمبدع الحق فهي مجرد محفز للمواصلة، ومن هذا المنبر أدعوا منظمي المسابقات الالتزام بالشفافية من أجل تصدير مبدعين يخلد التاريخ أسمائهم.

إلى جانب الكِتابة زهير مصور فوتوغرافي شارك في عدة معارض دولية، يقال أن “الكتابة تجاوز للذات والتصوير هو حقيقة الذات”. ما تعليقكَ على هذا؟

التصوير الفوتوغرافي حقيقة ممتع أكثر من الكتابة، لا تصاب بالأرق أو عسر الأفكار التي تغيب عن مخيلتك، تتفسح في الطبيعة بحثًا عن لقطات جميلة دون ضغوط أو توتر كما يحدث في الكتابة، التصوير يعكس حقيقة ذات كل إنسان، في حين الكتابة قد تخاتلنا أحيانًا، ولن نجد جواب لسؤال هل الكتابة تتجاوز الذات أم توازيها؟

ما هي قراءتك للمشهد الثقافي الراهن بِالمغرب؟

المشهد الثقافي في المغرب مقلق نوعًا ما، الكل يشتكي من غياب دور فعال للأوصياء بهذا القطاع الذي ينهض بأمم إذا تم الاهتمام به جل المبدعين يتوجهون إلى دول عربية تحتضنهم وتبرز مواهبهم، حتى وتنشر إصدارتهم فمثلا شخصيًا أعيش في قرية لم يقدم لي أي دعم طوال مدة كتاباتي، رغم أنه هناك ميزانية مخصصة للثقافة لكنها حبر على ورق كذلك غياب المرافق الثقافية والجمعيات التي تفتح أبوابها فقط عند الحصول على المنحة أم المجلس الجماعي الذي قد يدعم المبدع فهو في واد والثقافة في واد، رغم ذلك قاومت الصعاب وما زلت أسبح في يم الأدب الشاسع وحيدًا دون معين.

حدثنا عن مشاريعك ؟

لدي مجموعة من المشاريع الثقافية التي أطمح لتحقيقها، وهي تنظيم مسابقة وطنية في كل الأجناس الأدبية، وتتويج الفائزين في “قرية أجلموس” الأبية، كذلك اكتشاف مجموعة من المواهب في شتى المجالات لأترك خلفي من يحمل مشعل الثقافة بعدي.

كلمة ختامية ؟

في الأخير أحب أن أشكر كل قراء الجريدة، وأتمنى أيضا أن يقرؤوا مجموعتي القصصية “قرية أجلموس”، وكل الشكر والامتنان لجريدة الوسط على كل ما تقوم به من دعم للمبدع وإظهاره عبر برامجها الثقافية، والتعريف بهم لقرائها، مع الشكر للأستاذة محجوبة التي أتاحت لي هذه الفرصة والمشاركة في هذا الحوار الممتع.

حوار :محجوبة عبدلي