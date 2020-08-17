المسألة الاقتصادية و التحول الديمقراطي

بقلم: مقال الوليد

إن الانقباض الاجتماعي المتولد من الأزمات الاقتصادية لا سيما تلك المرتسمة وعلى نطاق واسع من خلال التصورات لعدم المساواة، قد تكون دافع من دوافع اندلاع الحراك الشعبي.

فبينما يتّخذ النظام السباق ، الإنفاق الاجتماعي من خلال دعمه لبعض المواد الغذائية ، كأحد المزاريب التي تسقي استمرار مشروعيته ، المؤسسة على عقد اجتماعي ضمني يتضمن التوظيف الحكومي للرأسمال لدعم المواد واسعة الاستهلاك للطبقة الهشة على نطاق واسع ، فاستفاد منه حتى من هو ليس أهل له ، مما اضعف مشروعية هذه السياسية، فلم يعد لهذا الدعم مفعول ، بعد طغيان الفساد المالي ، داخل مؤسسات الدولة ، و انتشار الرشا و الفساد على صعيد واسع مع ظهور أثرياء سياسيين جدد .

مع تظافر عدة عوامل داخلية و خارجية ، تأتي على رأسها جائحة كورونا ، زاد من تفاقم التحديات الاقتصادية ، بثت التغييرات السياسية التي اعقب الحراك الاجتماعي ، لا سيما مع وصول رئيس منتخب ، الأمل في تحسن الأوضاع الاقتصادية ، مما يدفع سياسيا إلى الحاجة إلى إدارة هذه التوقعات.

لعبت الأوضاع الاقتصادية دور محوريا ، في العديد من الدول التي شهدت تحولات سياسية ، فكثيرا ما كان الاستياء الجمعي الرافض للظروف الاقتصادية المزرية ، المتولدة من الفساد ، مع وفرة المقدرات الاقتصادية و الموارد المالية ، لذا جاء العتاب الشعبي حاد ، و استياء الرأي العام المتشكل عبر آليات و وسائل تواصل حديثة اتخذت من الفضاء السيبراني ميدانا لها و من التداول الأفقي الرقمي سلاح متفلت من الرقابة يتسم بالسيولة الفائقة و التدفق السيّال .

كما قوض ضعف البرامج و هزال الأداءات الإقتصادية ، الشرعية السياسية الهشة للأنظمة الاستبدادية في الدول الأوروبية الشرقية. كما عانت العديد من دول إفريقيا من ضغوط اقتصادية في أوائل تسعينيات القرن الماضي، مما أدى إلى احتجاجات عارمة افضت إلى بعض التغييرات الشكلية و السطحية في النظم. وفي إندونيسيا، أدت المعضلات الإقتصادية الحادة الناتجة عن الأزمة المالية الآسيوية عام 1997 لاحتقان أدى لاضطرابات شعبية، عجلت في سقوط نظام سوهارتو .

يعتبر العامل الاقتصادي ، عاملا رئيسيا في سياسة التحول الديمقراطي ، إلا أن التجربة اثبتت أنه ليس عاملا حاسما

عاشت منغوليا صعوبات اقتصادية حادة فشلا اقتصاديا مؤلما أثناء عملية التحول الديمقراطي الناجحة ، كما عانت إسبانيا من تدهور اقتصادي حاد بعد تغيير النظام، ولكن مسار الديمقراطية استمرت بدعم شعبي قوي. وفي الأرجنتين، تطلب الوضع الاقتصادي المتردي وقت تغيير النظام من الحكومة المدنية الجديدة اعتماد برنامج للتقشف؛ وحينها أدى رد الفعل الشعبي القوي إلى استقالة الرئيس

في بداية حكمه ولكن ذلك لم يعرقل عملية الانتقال الديمقراطي . وفي أماكن أخرى في أمريكا اللاتينية، ساعد عدم الرضا و الانقباض الشعبي عن عدم المساواة الاقتصادية المستمرة في وصول حركات شعبية شبه استبدادية إلى السلطة (في فنزويلا وبوليفيا والإكوادور). عموما، رغم إشارة هذه التجارب إلى أن المشكلات الاقتصادية تربك قيادة الحكومة، إلا أنها لا تشكل عاملاً حاسما في مسار التحول الديمقراطي.

وعليه لا تعتبر جودة الأوضاع الاقتصادية واستقرار مؤشرات النمو ، لازمة وجود في مسار التحول الديمقراطي ، بل تبقي مجرد عامل مساعد في إرساء قواعد الديمقراطية ، التي يمكن تأسيسها في اي ظرف أو وضع اقتصادي كان ، لكن تبقى الوضعية الاقتصادية المريحة ضامنة لتحول ديمقراطي مريح ، بل يعتبر هذا الأخير مبعثا تدريجيا للتحسن الاقتصادي . على سبيل المثال، فقد زادت قوة الاقتصاد الإندونيسي بشكل ثابت بعد الإطاحة بسوهارتو، مما عزز التحول الديمقراطي.

لعل عمليات التحول الديمقراطي في الدول العربية التي عرفت ثورات بيضاء. تعتبر تحولات هشة أو أكثر عرض للإجهادات الاقتصادية أكثر من نماذج الماضي . ويجب مراعاة الآثار المحتملة للعوامل الاقتصادية بالتزامن مع ديناميكيات أخرى . يجب معها استمرار دعم الحاضنة الشعبية ، و صيانة التفافها حول المكتسب الثوري ، كوسيلة مناعة ضد المخاطر التي قد يخلفها الضعف الاقتصادي و اثره على مسار التحول ، كما يجب وضع نصب النظر السياسي البيئة الإقليمية، و المقاومة القوية لإرساء الديمقراطية بين العديد من بقايا انظمة الحكم السابقة مع عدم وجود قطب جذاب لانتقال ناجح كما كانت عليه التجربة ، في حالات الاتحاد الأوروبي، تبدو الظروف في الدول العربية أقل مواتية ، مقارنة بالتجارب الأوروبية أو أمريكا اللاتينية. إضافة إلى ذلك، إن الأيدلوجية الإسلامية في بعض الدول العربية منافسة للأيدلوجية الديمقراطية الليبرالية، والسؤال الحاسم هو ما إذا كانت الإحباطات الاقتصادية أو غيرها من خيبات الأمل القادمة مع ثمار الثورة ستعزز جاذبية البديل الإسلامي أم لا ؟ ومن المحتمل أن نعتمد على الأمثلة في مصر وتونس، حيث نجحت بالفعل الأحزاب الإسلامية انتخابيا، ولكن أغلب هؤلاء القادة كانوا يعدون بمسار معتدل ، انتهى في الأخير إلى تصادم القوى السياسية التقليدية ، ففي مصر تم الالتفاف على الإرادة الشعبية و انقلب العسكر على نتائج الانتخابات التي أفضت إلى انتخاب رئيس مدني زج به في السجن و فيه مات . و تونس تشهد مشادات سياسية يسعى المناوئين لحكم النهضة الحزب الإسلامي الى سحب البساط من تحت رئيسها الغنوشي الذي يعتبر هو رئيس البرلمان المنتخب شعبيا ، ويبقى السيد المشيشي المكلف بتشكيل حكومة برواح اتصالاته .

تبقى المسألة الاقتصادية ركنا ركين ، في مسار التحول الديمقراطي تتطلب تثويرا شعبيا ، عبر برامج ووسياسات اقتصادية مدروسة بدقة و انضباط ، بواسطة نخبة حقيقة تكتنز على رأسمال علمي و عمليا و ثلة من المستثمرين العارفين بمجال الأعمال تحميهم إرادة سياسية مناهضة للفساد و اقتصاد الريع ، و توفر لهم بيئة صحية للاستثمار ، للوصول إلى نهوض اقتصادي ، يكون دعامة قوية لدعم إرساء نظام ديمقراطي.