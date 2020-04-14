المركزية النقابية تعد تقريرا لقائمة المؤسسات المتضررة اقتصاديا من جائحة “كورونا” للحكومة

كشف الأمين العام للمركزية النقابية، سليم لباطشة، عن تقديم قائمة للمؤسسات العمومية والخاصة التي تضررت جراء إجراءات الحجر الصحي، للحكومة، من أجل مساعدتها وتفادي تسريح العمال.

وأوضح سليم لباطشة، في حوار مع جريدة “الخبر”، اليوم الثلاثاء، أن عملية تقييم الانعكاسات الاقتصادية والمالية لجائحة “كورونا” على القطاع الاقتصادي قد شرع فيها، بالتنسيق مع منظمات “باترونا” وأن تقريرا شاملا سيتم إعداده لتقديمه للحكومة، لتطبيق قرار رئيس الجمهورية، القاضي بمساعدة المؤسسات العمومية والخاصة، لاسيما المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة، لتجاوز المخلفات الاقتصادية لإجراءات الحجر الصحي المفروضة تفاديا لانتشار وباء فيروس “كورونا”.

وأضاف أمين عام المركزية النقابية، يقول إن الأولوية ستمنح لصالح المؤسسات التي باتت عاجزة عن تسديد أجور عمالها بعد توقفها عن النشاط، خاصة الإنتاجية منها. وذكر على سبيل المثال القطاعات التي ستتأزم وضعيتها في حال استمرار الحجر، كقطاع النقل بكل أنواعه البحري والجوي والبحري، قطاع البناء والسياحة وهي القطاعات التي تم تصنيفها في خانة القطاعات الأكثر تضررا من جائحة “كورونا”.

وأبرز سليم لباطشة، أن الإجراءات التي اتخذتها البنوك لحماية زبائنها، تطمئن المؤسسات الاقتصادية وتؤكد حرص الدولة على مرافقتها في محنتها.