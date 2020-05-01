المرافق الصحية بقسنطينة وصلت درجة الذروة

دق النائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف ناقوس الخطر ، أين وجه رسالة مستعجلة الى الوزير الأول بخصوص الوضع الوبائي على مستوى ولاية قسنطينة ونقص الوسائل والتجهيزات لمواجهة فيروس COVID 19، وهذا قبل أن تتحول الولاية إلى منطقة موبوءة يصعب التحكم فيها على حد تعبيره.

دعا النائب البرلماني لخصر بن خلاف الوزير الأول إلى التدخل العاجل لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ البلاد والعباد من هذا الخطر الذي بدأت تظهر ملامحه على مستوى ولاية قسنطينة، لافتا بأن هذه الأخيرة اليوم أصبحت ضمن الولايات الأكثر تضررا ودخلت في الترتيب ضمن الولايات الخمسة (05) الأولى بعدما كانت ضمن العشرين (20) رغم المجهودات المبذولة من طرف الطواقم الطبية المتفانية في عملها والتي أظهرت كفاءة عالية في معركتها ضد كورورنا.

وشدد المتحدث بأن الوضع الخطير يلزم المزيد من اليقظة والإجراءات الاستباقية والاحترازية للتصدي للوباء بكل صرامة أمام نقص الوعي والاستهتار بخطورة الوضع خاصة مع محدودية وجاهزية المؤسسات الاستشفائية بالولاية، لافتا بأن الوضعية الوبائية على مستوى ولاية قسنطينة عرفت في الأيام الماضية ارتفاعا مخيفا في عدد الحالات المؤكدة بوباء كورونا يرجع بالأساس لعدم اكتراث المواطنين بالسلامة وتدابير الوقاية من الإصابة بالوباء خاصة منذ القرار الأخير القاضي بفتح المحلات التجارية على مصراعيها دون أدنى شروط الوقاية في الكثير منها.

و أفاد المتحدث بأن الأقسام المجهزة لاستقبال المرضى بالمستشفى الجامعي ومستشفى البير قد وصلت لدرجة الذروة وهي تستقبل أكثر من طاقتها المحددة نتيجة كثرة المصابين بالوباء بسبب التمادي في تجاهل الوقاية من طرف الكثير من المواطنين خاصة بالمدينة الجديدة علي منجلي وبعض الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية.

وفي سياق متصل، شدد المتحدث على ضرورة أن تقوم الحكومة مراجعة قرارها الخاص بفتح المحلات على مصراعيها حتى تضع الإجراءات الصارمة واللازمة لفرض الوقاية على المواطنين المتخاذلين في حماية أنفسهم وأسرهم من الوباء كوضع الكمامات واحترام التباعد الاجتماعي ، مع تقديم وقت حظر التجوال إلى الساعة الثانية (14سا) بعد الزوال عوض الساعة السابعة مساء(19 سا) المطبقة اليوم وهذا خلال ما تبقى من شهر رمضان المعظم.

و دعا لخضر بن خلاف إلى ضرورة تطبيق صرامة أكبر في فرض تدابير الوقاية والحجر الصحي وكذا العزل المنزلي والتطبيق الصارم للقانون في هذا الشأن، والاستعجال في تزويد مستشفى ديدوش ومستشفى ومستشفى الخروب على الخصوص والمصالح الاستشفائية الأخرى بكل الوسائل الضرورية وخاصة وسائل الحماية الفردية والجماعية للطواقم الطبية والغائبة تماما من هذين المستشفيين وكل تفكير في توجيه مرضى كورونا لهذين المستشفيين في هذا الوقت بالذات بدون تجهيز وتوفير الإمكانيات والوسائل اللازمة فهو انتحار ومغامرة غير محسوبة العواقب تنذر بكوارث لا قدر الله، مع الاستجابة المستعجلة للطلبية الخاصة بالوسائل والمستلزمات الطبية المقدمة منذ أسابيع من طرف القائمين على قطاع الصحة على مستوى ولاية قسنطينة والتي بقيت دون استجابة إلى اليوم رغم تدخلنا مع وزارة الصحة، مما وضع المرضى والطواقم الطبية في خطر كبير وهم يواجهون هذا الوباء بإمكانيات بدائية محدودة جدا.

وأفاد المتحدث بأن المجلس الولائي اجتمع و أصدر توصيات للسلطات من خلال وضع مخطط لتدارك الوضع، مشيرا رغم ذلك فإن هذه التوصيات تبقى قليلة إذا لم تتوفر الوسائل للطواقم الطبية، داعيا الوزارة إلى التدخل من خلال توفير الإمكانيات على مستوى المستشفيين تفاديا لأي مغامرة غير محسوبة.

إيمان لواس