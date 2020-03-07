المرأة التي نريد

بقلم : الوليد فرج

يدخل علينا عيد المرأة اليوم في زخم من الممارسات والعادات التي تجعل من المرأة مركز اهتمام واستفهام الكثير من الناس وكأنها ليست تلك التي كانت مصدر قوة بالأمس فأضحت تتراجع عن مكانتها التي كانت في عصور مضت وهنأ استدرك لإسقاط مقامها على واقعنا ومقارنة مكانتها وشخصيتها في ميراث العرب القديم قصة هند الغريبة التي أثرت بشخصيتها في هيكل الأمة الإسلامية والعربية لما كانت تمتاز به من قوة وجبروت وتحد للرجل المستقوي… ما تقدم نجده مجسدا وبرمزية كثيفة في قصة هند بنت عتبة التي تحفل بها كتب التاريخ ولنا فيها ألف عبرة وعبرة هند بنت عتبة ، كانت زوجة للفَاكِه بن المغيرة المخزومي في الجاهلية ، وكان الفاكه كريما جعل بيتا للضياف يدخلونه بلا أذنه ، وذات مرة وهو في قيلولة في دار الضياف مع هند ، خرج عنها و تركها نائمة ، وعند رجوعه رأى رجلا يخرج من دار الضياف ، دخل الفاكه وجد هندا نائمة ، فنبهها ، وقال : من هذا الخارج من عندك؟ قالت: والله ما انتبهت حتى أنبهتني، وما رأيت أحداً قط. قال: الحقي بأبيك. وبدأت الألسن تلوك عرض هند الحرة . فقال لها أبوها: يا بنية: أخبريني الحقيقة ، فإن كان الرجل صادقاً دسست عليه من يقتله فينقطع عنك العار، وإن كان كاذباً حاكمته إلى بعض كهان اليمن : قالت: والله يا أبت إنه لكاذب. فخرج عتبة الى الفاكه وقال له : لقد طعنت في شرف ابنتي ، أما أن تقيم الدليل وأما أن نتحاكم إلى احد كهان اليمن ، قال الفاكه : كاهن اليمن بيننا . خرجوا إلى كاهن اليمن عتبة مع بعض من رجال أهله والفاكه نع بعض من بني مخزوم ، وهند مع مجموعة من صويحباتها من بني مناف . فلما شارفوا بلاد الكاهن تغير وجه هند، وكسف بالها. فقال لها أبوها: أي بنية، ألا كان هذا قبل أن يشتهر في الناس خروجنا؟ قالت: يا أبت، والله ما ذلك لخوفي من الحقيقة ، ولكن الكاهن بشراً يخطئ ويصيب، ولعله يخطئ فيكون في ذلك سبّة الزمان لي و وسمة. عار تبقى على ألسنة العرب، فقال لها أبوها: صدقت، ولكني سأختبره لك، وطلب حصانه ، فلما أتوه، أخذ حبة بر (قمح) فأدخلها في إحليله (ذكره)، ثم ربطها عليها وسار، فلما نزلوا على الكاهن أكرمهم ، فقال له عتبة: إنا أتيناك في أمر قد خبأنا لك خبية، فما هي؟ قال: ثمرة في كمرة، قال: أريد أوضح من هذا، قال: حبة بر في إحليل (ذَكَرِ)مهر، قال: صدقت فانتظر في أمر هؤلاء النسوة، فجعل يمسح رأس كل واحدة منهن، ويقول: قومي لشأنك، حتى إذا بلغ إلى هند مسح يده على رأسها، وقال: قومي غير رسحاء ولا زانية، وستلدين ملكاً سمى معاوية، وفي رواية أخرى (رصان ، رزان ، غير زانية ، تلدين ملكا اسمه معاوية) فلما خرجت أخذ الفاكه بيدها فنترت يده من يدها، و صرخت في وجهه : والله لأحرصن أن يكون ذلك الولد من غيرك . بعد هذه الحادثة عاتبت هند أباها ، لأنه لم يستشرها في زواجها من الفاكه بن المغيرة، و طلبت منه أن يسمع رأيها في زواجها . فخطبها سهيل بن عمرو وأبو سفيان بن حرب ، وكان لها ما طلبت ، بهذه هند التي نريد تجعل من كرامتها وأنفتها رهان الأمة بأكملها.