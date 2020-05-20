المدير العام لمنظمة الصحة العالمية : “الأيام القادمة قاتمة ولكن بتوجيه من العلم سوف نهزم الفيروس معا “

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مساء أمس الثلاثاء،”الأيام القادمة قد تكون صعبة وقاتمة، ولكن بتوجيه من العلم، سوف نتغلب عليه معا”.

وأضاف: “دعوا الأمل يكن ترياقا للخوف، والتضامن ترياقا للانقسام. وإنسانيتنا المشتركة ترياقا لتهديدنا المشترك”.

مشيرا الى ان التركيز سينصب على مكافحة الجائحة وإنقاذ الأرواح باستخدام كل الأدوات المتاحة.

كما شدد على ضرورة الحصول على لقاح بشكل عادل وبأسعار معقولة. وأكد أيضا على قيادة البحث والتطوير للحصول على اللقاحات والتشخيص والعلاج.

وبرغم أن الفيروس الجديد يهدد بتمزيق نسيج التعاون الدولي، قال تيدروس إنه يذكرنا أيضا بأنه على الرغم من اختلافاتنا، فنحن جنس بشري واحد، وقوتنا تنبع من عملنا معا.