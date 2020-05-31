 المدير العام للنقل بوزارة الأشغال العمومية والنقل مراد خوخي يتحدث عن نقل الجزائرين العالقين في الخارج

المدير العام للنقل بوزارة الأشغال العمومية والنقل مراد #خوخي لوسائل إعلام محلية : نقل الرعايا الجزائريين العالقين في الخارج تدرسها خلية أزمة على مستوى الوزارة الأولى تضم عدة وزارات .

خوخي: غلق المجال الجوي الدولي صعب نقل الجزائريين العالقين بالخارج لأن العملية تتطلب تراخيص دولية.

خوخي: يجب ارتداء الكمامة في وسائل النقل بعد رفع الحجر الصحي.

خوخي: عودة وسائل النقل للعمل مربوط بصدور قرار من السلطات العمومية.

خوخي: الناقلون الخواص الذين لن يحترموا تدابير الوقاية من فيروس كورونا في مركباتهم سيتعرضون لعقوبات.

خوخي: قدمنا اقتراحات لمساعدة الناقلين المتضررين من توقف النشاط بسبب كورونا.

خوخي: في حال ما تمت المصادقة على الزيادات في الوقود سنعمل على أن تكون تسعيرة النقل معقولة تحفظ حق الناقلين ولا تؤثر على المسافرين.

خوخي: الجوية الجزائرية خسرت نحو 35 مليار دينار إلى غاية نهاية أفريل الماضي بسبب كورونا.