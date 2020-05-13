المدير العام للتكوين بوزارة التعليم العالي: “لا إلغاء لامتحانات السداسي الثاني وهذا موعد إجراء الامتحانات الاستدراكية”

كشف المدير العام للتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بوعلام سعيداني، اليوم الأربعاء، أنه سيتم اجراء الامتحانات الاستدراكية للسداسي الأول للطلبة الجامعيين بعد اتمام امتحانات الدورة العادية للسداسي الثاني .

وقال بوعلام سعيداني، أنه سيتم تخصيص فترة لإجراء الامتحانات الاستدراكية سواء تعلق الأمر بالسداسي الأول أو الثاني.

وفي تصريح له عبر إذاعة سطيف أكد المتحدث ذاته، أنه لن يتم إلغاء امتحانات السداسي الثاني، مشيرا في السياق ذاته إلى أن السنة الجامعية لموسم 2019/2020 لن تختتم حتى يتم إجراء امتحانات السداسي الثاني.