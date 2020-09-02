المدير العام للامن الوطني يشدد على مكافحة تفشي الجريمة والكورونا بعين تموشنت

دعا المدير العام للامن الوطني خليفة اونيسي مساء اول امس من عين تموشنت على ضرورة التحلي بالصرامة في متابعة التطبيق الصارم للتدابير والإجراءات الخاصة بالحفاظ على الصحة العامة، لاسيما تلك المتعلقة بمكافحة تفشي فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع الشركاء في الميدان، من خلال مضاعفة الجهود وتكثيف العمل الوقائي الإستباقي والردع ، وشدد السيد المدير في تعليماته الى عناصر الشرطة ببذل كل الجهود في مجال محاربة الجريمة بكل أشكالها لحماية المواطن و ممتلكاته، بما يسمح بتعزيز الشعور بالطمأنينة والأمن لديه.

وخلال هذه الزيارة الخاطفة اشرف المدير العام للامن الوطني على إعادة بعث هذا المركز المتخصص في تدريب فرق الأنياب وتكوين المدربين، والذي تم إستلامه سنة 2018 يعد تأخر تجاوز العشر سنوات ، وامر بالاستعجال بتجهيزه بالمعدات الخاصة و الكوادر المؤهلة في هذا المجال ،حيث من المنظر أن يقدم هذا المركز المتخصص، الذي يتوفر على أجنحة إدارية و بيداغوجية، عيادة بيطرية و حقل للتدريبات، دعما نوعيا للمصالح العملياتية في كبح جماح الجريمة لاسيما بالكشف عن المخدرات وتقديم المساعدة والإغاثة خلال الكوارث الطبيعية، كما يضمن هذا المركز أيضا تكوين المدربين و إعادة التأهيل في هذا التخصص.

من جهة اخرى أشرف على مراسم تدشين مقر الأمن الحضري الخارجي الـ 08 ببلدية سيدي بن عدة، اين استمع السيد المدير العام للأمن الوطني لعرض تقني حول المنشاة الشرطية المستحدثة وخصوصية قطاع اختصاصها، ليتفقد بعدها مختلف أقسامها بدءً بقاعة الاستقبال، أين شدد على ضرورة التكفل بانشغالات المواطن وحسن استقباله وتقديم خدمة عمومية ترقى لتطلعات المواطن، وتعزز جسور التواصل الدائم معه في إطار مبدأ الشرطة الجوارية، كما اطلع السيد المدير العام للأمن الوطني مصحوبا بالسيد وكيل الجمهورية على توفر كل الشروط والمقاييس القانونية المعتمدة في تجهيز غرف التوقيف تحت النظر، مقدما في نفس الوقت توصيات صارمة ذات الصلة بضرورة إحترام حقوق الموقوفين تحت النظر، وفق ما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية

محمد بن ترار