المدير العام لـ ENIEM يكشف عن إعادة بعث نشاط مؤسسة إنتاج المصابيح

أكد الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية لإنتاج الأجهزة الكهرومنزلية “ENIEM”، موازر الجيلالي، اليوم الأحد، أنه سيتم إعادة بعث نشاط مؤسسة “فيلامب” من جديد مع بداية سنة 2021، حيث ستعود للخدمة وستوفر نحو 300 منصب شغل.

وأضاف في تصريح لإذاعة معسكر، على هامش إشرافه على افتتاح نقطة بيع جديدة بالمحمدية، أن هذه الخطوة تأتي بعدما تم الاتفاق مع مستثمر جزائري خاص لضخ مبلغ يقدر بحوالي 02 مليار دينار لتحديث وسائل الإنتاج بشكل يسمح بصناعة مصابيح كهربائية حديثة بتقنية LED.