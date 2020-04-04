المديرية العامة للجمارك: تسهيلات جمركية لإستيراد التجهيزات الطبية والمواد الغذائية

أقرت المديرية العامة للجمارك في إطار سياسة الحكومة في محاربة انتشار فيروس كورونا إجراءات استثنائية و تسهيلات لعمليات إستيراد وجمركة المواد الغذائية واسعة الإستهلاك والمواد الطبية والصيدلانية التي لديها علاقة بمكافحة انتشار الفيروس.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك فإن كافة الأعوان و المصالح التابعة للمديرية تم تسخيرها على مدى الـ24 من اجل توفير كافة الخدمات للمتعاملين الإقتصاديين وتسهيل مهامهم خاصة فيما تعلق بمجال استيراد هذه المواد.

واكدت المديرية العام للمجمارك أن هذه الأغجراءات الإستثنائية جاءت من أجل تسهيل تورديد لصالح المتعاملين في إطار تعليمات الحكومة التي تقضي باعطاء الأولولية لكل ماله علاقة بمكافحة انتشار الوباء.