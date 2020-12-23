المدية…ربط ازيد من 1800 مسكن بالغاز الطبيعي بمناطق الظل

اشرف صبيحة يوم الاربعاء والي المدية السيد جهيد موس خلال زيارة عمل وتفقد قادته لبلدية بني سليمان الواقعة شرق ولاية المدية على وضع حيز الخدمة لشبكة الغاز الطبيعي على مستوى مناطق الظل ببلدية بني سليمان لفائدة 1880 عائلة بكل من فرقة السخايرية ، اهل الشعبة ، المرابطين و سوق الاربعاء وهو ماجعل فرحة الساكنة تكتمل بعد توديع معاناتهم في رحلة البحث عن قارورات غاز البوتان سيما مع برودة الطقس التي تعرف بها المنطقة

وجاءت هذه العملية تكريسا لجهود الدولة الرامية لتوسيع شبكة الربط بمختلف الشبكات والتكفل بإنشغالات ساكنة مناطق الظل

للاشارة فقد كان الوزير ألاول اعطى اشارة انطلاق انجاز شبكة التوزيع والنقل لتزويد البلديات السبعة المتبقية بالغاز الطبيعي خلال الزيارة التي قادته لولاية المدية بداية الاسبوع الحالي لتكون ولاية المدية حققت قفزة نوعية في ربط جميع بلدياتها بهذه المادة الحيوية لتصل نسبة التغطية الى 90٪ في المائة

هذا وقد صرح السيد الوالي على ان العملية متواصلة لتغطية جميع مناطق الظل في الولاية بالغاز الطبيعي حتى بلوغ تغطية شاملة 100٪ .

نبيل كعاش