المدية: توزيع سكنات جاهزة من مختلف الصيغ خلال الأيام المقبلة

أعلن رئيس المجلس الشعبي الولائي بالمدية، عبد الله فاروق بورقعة، عن توزيع سكنات جاهزة من مختلف الصيغ خلال الأيام المقبلة.

وأعلن من إذاعة المدية “الايام المقبلة قبل نهاية السنة والأيام الاولى من 2021 ستشهد توزيع سكنات من كل الصيغ”.

وقال “ملتزمون وفق رزنامة وخطة محكمة، العملية انطلقت والأسبوع المقبل ستشهد عدة بلديات توزيع حصص معتبرة من السكن خاصة الاجتماعي”.

وأكد بورقعة الحرص، وبمعية والي المدية، جهيد موس على توزيع كل السكنات الاجتماعية الجاهزة بعدل لمن يستحقه.

وسيعقد المجلس الشعبي الولائي بالمدية هذا الاحد اخر دورة له للسنة الحالية 2020، حيث سيتم تناول مدى تنفيذ توصيات اخر دورة.

كما يدرس المجلس الشعبي الولائي ملف الميزانية الاولية للولاية لسنة 2021.

وأكد ان الزيارة الاخيرة للوزير الاول سمحت بإطلاعه على الانشغالات التي تسجلها ولاية المدية على مختلف الاصعدة والمستويات والقطاعات.